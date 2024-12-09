Son dakika | Beşar Esad devrildi, İsrail işgale başladı: 51 yıl sonra ilk kez Suriye topraklarında

09 Aralık 2024 09:23 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 00:37

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Başbakan Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali, muhalif örgütlerle anlaşmaya varacağını duyurdu. Heyet Tahrir Eş-Şam örgütünün sürpriz saldırısıyla başlayıp zaferle sonuçlanan ve Esad'ın yıkılmasını sağlayan gelişmelerin ardından İsrail harekete geçti. Suriye'de Esad'ın devrilmesi sokaklarda coşkuyla kutlanırken İsrail, Golan Tepeleri'ni hedef aldı, çok sayıda saldırıda bulundu. Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi ele geçiren İsrail, 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdi. Öte yandan Muhalifler, Muhammed el Beşir'i geçici hükümeti kurması için başbakan olarak atadı. İşte Suriye'de yaşanan son gelişmeler...

09.12.2024 23:55

NETANYAHU'DAN GOLAN TEPELERİ ÇIKIŞI: "SONSUZA KADAR İSRAİL'İN PARÇASI"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Golan Tepeleri'ne ilişkin tartışmalı açıklamalarda bulundu. Düzenlediği basın toplantısında konuşan Netanyahu, uluslararası hukuka göre Suriye​ toprağı olarak kabul edilen Golan Tepeleri'nin "sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacağını" iddia etti.

Netanyahu, 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'nin stratejik önemine dikkat çekerek, "Bugün herkes, Golan'daki varlığımızın ne kadar kritik olduğunu anlıyor. Bu varlık, güvenliğimiz ve egemenliğimiz için bir garantidir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Suriye'deki gelişmelere değinen Netanyahu, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Golan Tepeleri'nde askeri varlığın daha da önem kazandığını belirtti. Ancak, İsrail'in bu bölgedeki politikaları uluslararası alanda tepki çekmeye devam ediyor.

09.12.2024 23:03

TÜRKİYE SINIRINA YAKIN KAMIŞLI VURULUYOR

Türkiye sınırına yakın bölgede YPG/PKK işgali altındaki Suriye'nin Kamışlı Havalimanı'nda patlama sesleri duyuluyor. Kamışlı şehrinde yaşanan patlama sesleri ve yükselen alevler, sınırdaki Mardin'in Nusaybin ilçesinde vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

09.12.2024 22:24

İSRAİL ŞAM'DA KİMYASAL TESİS VURDU

İsrail'in Şam'da kimyasal tesisi vurduğu öğrenildi. Şam’ın güneyindeki Qabr Essit Havaalanı, kuzeydeki Barzeh bölgesinde bulunan araştırma merkezi ve Şam kırsalındaki Adra kenti yakınlarında bir silah deposunun vurulduğunu aktarıldı.

09.12.2024 21:47

İSRAİL JETLERİ LAZKİYE LİMANINI HEDEF ALDI

İsrail'e ait savaş jetleri, Lazkiye limanında bulunan Suriye Deniz Kuvvetleri’ne ait gemileri hedef alarak bombalıyor.

09.12.2024 20:34

İKTİDARI DEVRETMEYİ KABUL ETTİ

Suriye'de Esad rejimi Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, iktidarı İdlib merkezli Suriye Kurtuluş Hükümeti’ne devretmeyi kabul etti.

09.12.2024 18:43

MUHALİFLERDEN ASKERLERE AF ÇIKTI!

Suriye'de idareyi ele alan muhalifler bütün askerler için af çıkardı. Türkiye'de bulunan Suriyeli erkeklerin çoğu askerlik görevini yerine getirmemişti.

09.12.2024 16:50

İSRAİL'DEN GOLAN TEPELERİ'NE ASKERİ TAKVİYE

İşgal altında tuttuğu Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki birliklerine takviye yapan İsrail ordusu, bölgedeki hareketliliğini sürdürüyor.

09.12.2024 16:20

ABD'DEN İSRAİL'E YENİ ZİYARET

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Suriye'deki son gelişmeler, Lübnan'da varılan ateşkes ve Hamas ile esir takası müzakerelerindeki durumu görüşmek için İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.

09.12.2024 16:10

SURİYE'NİN YENİ BAŞBAKANI EL BEŞİR

Muhalifler, Muhammed el Beşir'i geçici hükümeti kurması için başbakan olarak atadı.

09.12.2024 15:09

BMGK SURİYE GÜNDEMİYLE TOPLANIYOR

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bugün acil bir oturum için toplanacağı bildirildi. AFP'nin aktardığına göre, Pazartesi akşamı yapılması planlanan toplantıda özellikle 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve ardından Suriye'de yaşanan siyasi değişimin yansımalarının değerlendirilmesi üzerinde durulacak.

09.12.2024 14:46

MERKEZ BANKASI ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi dönemi sona erdi. Başkent Şam'daki Merkez Bankası binası önünde güvenlik önlemleri alındı.

09.12.2024 14:43

GİZLİ HAPİSHANELERİN YERİNİ SÖYLEYENE 3 BİN DOLAR

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), Suriye'deki gizli hapishanelerin yerlerini tespit edecek kişilere 3 bin dolar ödül vereceğini duyurdu.

Ayrıca eski güvenlik görevlilerine, kaynakların gizliliğini koruyarak bu gizli hapishanelere ulaşmada yardımcı olmaları çağrısında bulunuldu.

09.12.2024 14:25

İSRAİL MÜNBİÇ'TEKİ OPERASYONDAN RAHATSIZ

İsrail yönetimi, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Münbiç'e düzenlediği operasyondan rahatsız oldu. Dışişleri Bakanı Gideon Saar, bu operasyonun "sonlandırılmasını" istedi.

09.12.2024 13:15

KREMLİN AÇIKLADI: PUTİN VE ESAD GÖRÜŞECEK Mİ?

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Suriye'nin devrik firari Başkanı Beşar Esad'ın Moskova'ya kaçmasını değerlendirdi. Peskov, Esad'ın gelişini "Putin'in kararı" olarak açıkladı.

Peskov, Putin ve Esad arasında bir görüşmenin gündemde olmadığını belirtti ve konuyla ilgili ekleyecek başka bir yorumunun olmadığını söyledi.

Peskov, Suriye'deki durumu yakından takip ettiklerini ve konuyla ilgili Türkiye ile diyalog halinde olduklarını söyledi. Peskov, "Şu anda Suriye'de istikrarsızlıkla ilgili çok zor bir dönemden geçiliyor ve elbette tüm bölge ülkeleriyle diyaloğun sürdürülmesi çok önemli. Bunu kararlılıkla yapma niyetindeyiz" dedi.

09.12.2024 13:10

RUSYA: SALDIRI OLURSA SERT YANIT VERİRİZ

Rusya'nın Interfax haber ajansı, Rusya'nın Suriye'deki üslerine saldırı düzenlenmesi halinde sert bir yanıt vereceğini duyurdu.

09.12.2024 12:43

MOSKOVA'DAKİ BÜYÜKELÇİLİK BİNASINA 3 YILDIZLI BAYRAK

Devrik lider Beşar Esad ve ailesinin kaçtığı Rusya'nın başkenti Moskova'daki Şam Büyükelçilik binasına Suriyeli muhalif grupların üç yıldızlı Suriye bayrağı çektiği öğrenildi.

09.12.2024 12:20

İSRAİL SALDIRILARINI MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye düzenlediği hava saldırılarını meşrulaştırmak için çeşitli iddialar ortaya atmaya devam ediyor. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, "Bizim tek ilgi alanımız İsrail ve vatandaşlarının güvenliğidir. Bu yüzden, örneğin 'aşırılık yanlılarının eline geçmesin diye' kalan kimyasal silahlar veya uzun menzilli füzeler ve roketler gibi stratejik silah sistemlerine saldırdık." dedi.

Saar, "Suriye'deki gelişmeleri bahane ederek" İsrail ordusunun işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi ele geçirmesinin "sınırlı ve geçici bir adım" olduğunu iddia etti.

09.12.2024 11:00

İSRAİLLİ BAKANDAN 'SURİYE'DE İŞGAL' TALİMATI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusuna ''Suriye ile tampon bölgenin ele geçirilmesinin tamamlanması talimatını'' verdi ve ordu dün gece de bölgede ek noktaları ele geçirmeye devam etti.

Katz’ın, Suriye’nin güneyinde, tampon bölgenin ötesinde, “ağır stratejik silahlardan arındırılmış bir güvenlik bölgesi oluşturulması ve bölgedeki Dürzi nüfusu ve diğer halklarla temas kurulması talimatını verdiği” kaydedildi.

Katz’ın ayrıca, ⁠”İran'dan Lübnan'a Suriye üzerinden silah kaçakçılığı rotasının yenilenmesinin önlenmesi ve ⁠Suriye genelinde ağır stratejik silahların imha edilmesi için çalışmaya devam edilmesini” de istediği belirtildi.

09.12.2024 10:15

MÜNBİÇ TERÖRDEN ARINDIRILDI

Suriye Milli Ordusu, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altındaki Münbiç’i kurtararak, Fırat Nehri’nin batısındaki en büyük terör yuvasını temizledi.

09.12.2024 09:30

ABD, KİMYASAL SİLAHLARIN PEŞİNDE

ABD'nin, Suriye'de devrik lider Beşar Esad rejiminin sahip olduğu kimyasal silahların "imha edildiğinden emin olmak" için diğer Orta Doğu ülkeleriyle çalıştığı ileri sürüldü.

09.12.2024 08:30

ŞAM'DA HALEN ULAŞILAMAYAN TUTSAKLAR VAR

Şam'da rejimle özdeşlesen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'nde güvenlik kameralarında görünen ve hala ulaşılamayan tutsaklar olduğu belirtildi.

09.12.2024 03:52

İSRAİL, SURİYE TOPRAKLARINA GİRDİ

İsrailli yetkililer, İsrail güçlerinin Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi geçerek 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdiğini bildirdi. Yetkililer, İsrail'in hava güçlerinin aynı zamanda hafta sonunda Suriye devletinin askeri varlıklarını da vurduğunu teyit etti.

Söz konusu askeri varlıkların "muhaliflerin" eline geçmesinin İsrail için tehdit teşkil ettiğini belirten yetkililer, vurulan hedefler arasında küçük kimyasal silah depoları, radar donanımlı bataryalar, Rus yapımı hava savunma sistemleri ve Scud füzelerinin bulunduğunu ifade etti.

09.12.2024 02:32

ABD'Lİ BAKAN BLINKEN: İNSANLIK DIŞI DESTEĞE GÜVEN YIKIM GETİRDİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Esad rejiminin 2011 yılından beri siyasi süreci reddetmesi ve İran ile Rusya'nın desteğine güvenmesinin bugün yıkımına yol açtığını ifade etti:

"Esad rejiminin 2011 yılından bu yana güvenilir siyasi süreci reddetmesi ve Rusya ile İran'ın insanlık dışı desteğine güvenmesi yıkımına yol açtı."

09.12.2024 02:00

ARAP ÜLKELERİNDEN SURİYE HALKINA DESTEK

Arap ülkeleri, yaptıkları açıklamalarla Suriye'deki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, Suriye halkına destek mesajı verdi, tüm taraflara diyalog çağrısında bulundu. Bu ülkeler arasında şunlar yer aldı:

Katar

Bahreyn

Mısır

Umman

Ürdün

Yemen

Irak

Cezayir

Filistin

09.12.2024 01:10

İSRAİL'DEN SURİYE'DE 100 AYRI HEDEFE SALDIRI

İsrail ordusunun, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelinde bu akşam düzenlediği hava saldırılarında 100 ayrı hedefi vurduğu bildirildi.

09.12.2024 00:56

İSRAİL SURİYE'DE ŞEYH DAĞI'NI İŞGAL ETTİ

İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye tarafındaki Şeyh Dağı'nı işgal ettiğini doğruladı.

Haberde, İsrail ordusunun hava kuvvetlerine bağlı birliklerin Baas rejimini deviren gruplardan gelecek "olası tehditlere" karşı savunma pozisyonlarını tahkim etmek amacıyla Şeyh Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirdiği kaydedildi.

08.12.2024 23:49

ABD, SURİYE'DE DEAŞ'I HEDEF ALDI: 75'TEN FAZLA HEDEF VURULDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de DEAŞ terör örgütüne ait olduğu bilinen kampları vurduğunu duyurdu. Açıklamada, Suriye'nin orta kesimlerinde DEAŞ'a ait olduğu bilinen bölgelere hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

ABD hava kuvvetlerine ait farklı uçaklar kullanılarak 75'in üzerinde hedefin vurulduğu kaydedilen açıklamada, saldırılara ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ve sivil kayıp olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırıların, DEAŞ'ın Suriye'deki mevcut durumdan yararlanarak yeniden yapılanmasının önüne geçmek amacıyla yapıldığı bildirildi.