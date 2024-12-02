Son dakika | Beşar Esad yalnız kaldı! Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat'ı ele geçirdi, Rus uçakları havalandı, çok sayıda muhalif öldü

02 Aralık 2024 09:24 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 16:54

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) örgütünün Halep'e sürpriz saldırısının ardından ülkede tansiyon zirveye çıktı. HTŞ örgütü, İdlib ve Halep'in ardından Hama iline doğru ilerlerken Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı. Suriye ordusu ile beraber Rus savaş uçakları da havalandı ve silahlı örgütlerin bulunduğu yerler bombalandı. ABD, Fransa, Almanya, İngiltere ortak bir açıklama yayımlayarak 'gerginliğin düşürülmesi' çağrısında bulundu. Suriye'de artan gerilimin ardından Kremlin'den bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, "Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edecek" dedi. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...

ABD, Suriye'deki çatışmalar için 5 gün sonra ilk açıklamayı yaptı! Birkaç sene önceki sözler unutuldu

ABD, Suriye'deki çatışmalar için 5 gün sonra ilk açıklamayı yaptı! Birkaç sene önceki sözler unutuldu

02.12.2024 16:41

PUTİN'DEN SURİYE​'YE KOŞULSUZ DESTEK

Rusya​ Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran​ Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in Suriye'ye koşulsuz destek sözü verdiği belirtildi.

02.12.2024 15:45

RUS SAVAŞ UÇAKLARI HASTANEYİ HEDEF ALDI

Rus savaş uçakları, İdlib'e bomba yağdırmaya devam ediyor. Son olarak İdlib Hastanesi hedef oldu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 çocuk yaralandı.

02.12.2024 15:30

IRAK CUMHURBAŞKANI REŞİD'DEN SURİYE AÇIKLAMASI

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, bölgesel güvenlik ve istikrarın korunmasının önemine dikkat çekerek, Suriye'deki çatışmaların yayılmasının engellenmesi gerektiğini ifade etti. Reşid, Irak'ın bölgedeki barış ve güvenliği desteklediğini, aynı zamanda bölgedeki istikrarı sağlamak için katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

02.12.2024 15:05

ESAD, ABD'Yİ İŞARET ETTİ

Beşar Esad​, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü. Esad, telefon görüşmesinde rejim karşıtı silahlı grupların başlattığı saldırıyı bölgenin haritasını ABD çıkarları doğrultusunda yeniden çizme girişimi olarak değerlendirdi. Esad ofisinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:

''Terörist tırmanış, bölgeyi bölme, içindeki ülkeleri parçalama ve haritayı ABD ve Batı'nın hedefleri doğrultusunda yeniden çizme yönündeki geniş kapsamlı hedefleri yansıtıyor.''

02.12.2024 13:30

HAKAN FİDAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışileri Bakanı Abbas Arakçi ile basın toplantısı düzenledi. Türkiye ve İran'ın teröre karşı bir arada olduğunu belirten Fidan, "PKK ve uzantılarına karşı tavrımız net" dedi. Suriye'deki olayları dış müdahale ile açıklamanın çok yanlış olacağının altını çizen Bakan Fidan, "Rejim sürece samimi yaklaşım sağlamadı" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Suriye ile ilgili gelişmeleri gözden geçirdik. Astana süreci sahadaki yoğun çatışmaların durmasını sağlamıştı. Geldiğimiz noktada çatışmaların tekrar başlamasının sebebi Suriye rejiminin 13 yıllık sorunları çözmemiş olması. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü her zaman destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye istikrarsızlık ortamından medet uman teröristlere asla geçit vermeyecektir. Terörü noktasında yok edeceğiz"

02.12.2024 13:20

KREMLİN: ESAD'I DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Suriye'de artan gerilimin ardından Kremlin'den kritik bir açıklama daha geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, "Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edecek, Suriye'deki gelişmelere göre pozisyon alınacak" ifadelerini kullandı.

02.12.2024 12:59

SURİYE ULUSAL KOALİSYONU: ESAD İLE MÜZAKEREYE HAZIRIZ

Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Hadi el-Bahra'dan açıklama geldi. Bahra'nın dikkat çeken açıklamaları şu şekilde:

''BM süreci siyasi uygulamaya kadar durmayacağız. Esad rejimi ile yarından itibaren müzakereye hazırız. Askeri operasyonların amacı barışı sağlamaktır. Esad ile savaşacak gücümüz var. Topraklarımızı özgürleştirecek ve Suriye halkının tüm bileşenleri ve mezheplerinin haklarını geri alacağız.''

02.12.2024 12:50

HAKAN FİDAN İRANLI MEVKİDAŞIYLA BİR ARADA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya geldi.

02.12.2024 12:49

IRAK'TAN MİLİS GÜÇLER YALANLAMASI

Irak, Haşdi Şabi'ye bağlı milis güçlerin Suriye rejimine destek için bu ülke topraklarına girdiği yönündeki iddiaları yalanladı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Miri, bunların sosyal medyada dolaşan iddialar olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını söyledi.Sınır güvenliğinin sağlanmasında ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinden destek alıp almadıkları sorusuna ise Miri, "Bu konuda herhangi bir desteğe gerek duymuyoruz. Sınırımız Haşdi Şabi, Çevik Kuvvet (İçişleri Bakanlığına bağlı) ve ordu birliklerimizce korunuyor. Uçak (koalisyon) desteğine ihtiyacımız yok." cevabını verdi.

02.12.2024 11:43

İDLİB MERKEZİNE BOMBA YAĞDI

Beşar Esad rejimine ait Su-22 savaş uçağının, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kent merkezine düzenlediği hava saldırısında en az 25 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

02.12.2024 10:00

İRANLI BAKAN TÜRKİYE'YE GELİYOR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Türkiye'ye geliyor. Dün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşen İranlı Bakan Arakçi'nin bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi bekleniyor. İki bakan, Suriye'de yaşanan gelişmeleri ve İran'ın stratejik politikasını görüşecek.

02.12.2024 09:32

Şİİ MİLİSLER IRAK'TAN SURİYE'YE GİRDİ

Reuters'a konuşan Suriye ordusundan üst düzey bir kaynak, Irak'tan onlarca İran yanlısı Iraklı Haşdi Şaabi üyesinin da El Bukemal kapısı yakınlarındaki bir askeri güzergahtan Suriye'ye geçtiğini söyledi.

Milislerin Irak'ın Katiab Hizbullah ve Fatemiyoun gruplarını da içerdiğini belirten kaynak, “Bunlar kuzeydeki cephe hatlarındaki yoldaşlarımıza yardım için gönderilen yeni takviyeler” dedi.

02.12.2024 08:30

SURİYE'DE CAN KAYBI ARTIYOR

AFP ajansının geçtiği son bilgilere göre, Suriye'deki çatışmalarda 61 sivilin de aralarında bulunduğu 412'den fazla kişi hayatını kaybetti.

02.12.2024 07:11

''BEŞAR ESAD YALNIZ KALDI''

Oklahoma Üniversitesi Orta Doğu çalışmaları programının başkanı Joshua Landis, ABD medyasından New York Times gazetesine yaptığı açıklamada Suriye lideri Beşar Esad'ın şimdiye kadar aldığı yardımlar sayesinde ayakta kaldığını fakat artık yalnız kaldığını söyledi. Rusya, Ukrayna'yı işgal girişimine odaklı ve HTŞ örgütü Suriye'de büyük bir ilerleme kaydetti, cephe hatlarını ise kökten değiştirdi.

02.12.2024 05:05

RUSYA SURİYE'DEKİ KOMUTANI GÖREVDEN ALDI

Rus ordusuna yakın Telegram kanalları, muhaliflerin Halep'e girmesinin ardından Rusya'nın Suriye'deki güçlerinden sorumlu komutanı Sergei Kisel'in görevden alındığını iddia etti. Kisel'in yerine Ukrayna'daki Rus ordusunun doğu askeri birliklerinin komutanı General Alexander Chaiko'nun getirileceği öne sürüldü.

02.12.2024 03:56

ABD: SURİYE'DE İRAN VE RUSYA ZAYIF KALDI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Suriye'de muhaliflerin Halep ve çevresindeki ilerleyişini, Suriye'nin destekçilerinin başka çatışmalarda güç kaybetmesine ve dikkatlerinin dağılmasına bağladı.

"Bu saldırının hızı bence Suriye hükümetini ve bölgedeki diğer gözlemcileri çok şaşırttı" diyen Sullivan, hem bu gelişmelerin hem de Ukrayna'daki mevcut durumun, Rusya ve İran'ın "daha zayıf bir stratejik konumda bulunmalarının doğal sonucu" olduğunu vurguladı.

02.12.2024 02:20

İDLİB'TE ÇOK SAYIDA SİVİL ÖLDÜ

Beşar Esad rejiminin, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kent merkezine dün düzenlediği hava saldırılarında yaşamını yitiren sivillerin sayısı 16'ya çıktı.

02.12.2024 01:40

HALEP'TE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Suriye'nin Halep kentine bağlı Şeyh Neccar bölgesinde silahlı gruplar ile Beşar Esad rejimi güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Silahlı gruplar, rejim güçleri hafif ve ağır silahlarla saldırdı.

01.12.2024 23:51

İRAN'DAN BEŞAR ESAD'A DESTEK

İran Dışişleri Bakan Abbas Erakçi, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklamada bulunulmadı ancak Erakçi, Şam'a giderken basına yaptığı açıklamada, İran'ın Suriye hükümeti ve ordusunu kararlılıkla desteklediğini, Tahran'ın mesajını Suriye yönetimine ileteceğini söyledi.

01.12.2024 23:42

SMO'DAN ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU: TEL RIFAT KONTROL ALTINDA

Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezinin tamamına hakim olurken, dış kesimlerde ilerlemeye devam ediyor.