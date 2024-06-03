Son dakika! Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti

03 Haziran 2024 17:43 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 17:57

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti. Esma Esad'a geçtiğimiz günlerde lösemi teşhisi konulmuştu.

SURİYE'DEN AÇIKLAMA

Esad'ın sağlık durumuna ilişkin duyuru Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılmıştı.

Açıklamada, "Çeşitli semptom ve klinik bulgularla başvuran ve kapsamlı bir dizi tıbbi test ve muayenenin ardından Hanımefendi Esma Esad'a Akut Miyeloid Lösemi teşhisi konuldu" denilmişti.

Esma Esad için sıkı enfeksiyon önleme tedbirleri ve uygun sosyal mesafeyi içeren bir tedaviye başlanacağı da aktarılmıştı.

Yine açıklamada, "Hanımefendi, tedavi planının bir parçası olarak geçici bir süreliğine tüm doğrudan temaslardan çekilecektir. Bu aşama boyunca, güçlü iradesi ve Tanrı'ya olan inancıyla desteklenerek kararlılığını ve bağlılığını sürdürecektir" ifadeleri kullanılmıştı.