Son dakika | Beyaz Saray duyurdu! ABD, Rusya ve Ukrayna ile Karadeniz konusunda anlaştı

Beyaz Saray, ABD'nin Ukrayna ve Rusya ile Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda anlaştığını duyurdu. Açıklamada, "ABD, Rusya'nın tarım ve gübre ihracat pazarına erişimini sağlamaya yardımcı olacak" da denildi.

ABD'den Ukrayna ve Rusya ile ilgili son dakika açıklamalar geldi.

Beyaz Saray yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "ABD, Rusya'nın tarım ve gübre ihracat pazarına erişimini sağlamaya yardımcı olacak .Ukrayna Karadeniz'de askeri güç kullanmama kararı verdi. ABD, Ukrayna ve Rusya ile Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda anlaştı" ifadeleri yer aldı.



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