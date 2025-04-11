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 | Murat Makas

Son dakika | Trump Türkiye'ye gelecek mi? Beyaz Saray sözcüsünden açıklama

Son dakika haberi: Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi savaşından sonra Çin ile anlaşmak istediğini duyurdu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray'ın Türkiye'yi Orta Doğu gezisine kapsamına eklemeyi değerlendirip değerlendirmediği ile ilgili soruya cevap verdi.

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Son dakika | Trump Türkiye'ye gelecek mi? Beyaz Saray sözcüsünden açıklama
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 20:42
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 21:17

Çin ile ticaret savaşına ilişkin Beyaz Saray'dan yeni açıklama geldi. Donald Trump'ın Çin ile anlaşmak istediği belirtildi. Beyaz Saray, ''Trump Suudi Arabistan'a gidecek, başka ülkelerde eklenecek'' açıklamasını yaptı.

ABD, Çin'e uyguladığı gümrük vergisini yüzde 125'ten yüzde 145'e yükseltmişti.

Son dakika | Trump Türkiye'ye gelecek mi? Beyaz Saray sözcüsünden açıklama

TRUMP, TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bugünkü basın brifinginde ABD Başkanı Trump'ın gelecek ay Orta Doğu'ya yapacağı ziyareti değerlendirdi. Leavitt, "Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray'da ya da Türkiye'de bir araya gelmeyi planlıyor mu?" şeklindeki bir soruya, "Başkan'ın Suudi Arabistan'a gideceğini söylemek dışında şu anda yurt dışı seyahatiyle ilgili herhangi bir detaya sahip değilim. Ancak bu gezinin bir parçası olarak başka ülkeler de olabilir." diye yanıt verdi.

Son dakika | Trump Türkiye'ye gelecek mi? Beyaz Saray sözcüsünden açıklama

Sözcü, Beyaz Saray'ın Türkiye'yi Orta Doğu gezisine kapsamına eklemeyi değerlendirip değerlendirmediği ile ilgili soruya ise "Şu anda detaylar üzerinde çalışıyoruz, bu seyahatin detaylarını mümkün olan en kısa sürede paylaşacağız. Seyahatin detayları teyit edildikten sonra hepinizi bilgilendireceğim." diye karşılık verdi. ABD Başkanı Trump'ın mayıs ayında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmesi bekleniyor.

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