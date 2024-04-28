Beyaz Saray'dan İsrail açıklaması: Bize güvence verdiler

28 Nisan 2024 18:33 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 19:22

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail’in Refah’a yönelik planladığı askeri harekat hakkında açıklamalarda bulundu.

"İSRAİL REFAH'A GİRMEYECEKLERİ KONUSUNDA BİZE GÜVENCE VERDİ"

Kirby, İsrail'in Refah’a saldırmadan önce ABD'nin endişelerini dinlemeyi kabul ettiğini belirterek, "Bakış açılarımızı ve endişelerimizi kendileriyle paylaşma fırsatı bulana kadar Refah'a girmeyecekleri konusunda bize güvence verdiler" dedi.

"ALTI HAFTALIK ATEŞKES İÇİN BASKI YAPACAĞIZ"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in önümüzdeki hafta bölgeyi ziyaret edeceğini belirten Kirby, Blinken’ın ziyareti sırasında ABD’nin en az altı hafta sürmesini istediği geçici bir ateşkes için baskı yapacağını aktardı. Kirby, "Umuyoruz ki altı haftalık geçici bir ateşkesin ardından belki daha kalıcı bir şeyler yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyine ulaşan yardım tırlarının sayısının artmaya başladığını da belirten Kirby, "İsrailliler, Başkan Biden'ın kendilerinden yerine getirmelerini istediği taahhütleri yerine getirmeye başladılar" dedi.