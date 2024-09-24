Son dakika | BMGK Lübnan için yarın toplanacak!

24 Eylül 2024 23:25 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 00:05

Son dakika haberi: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, yarın Lübnan gündemiyle toplanma kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada dünya ülkelerine seslenerek "70 sene önce nasıl Hitler insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu da insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır" diyerek çağrı yapmıştı.

Son dakika haberine göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi​ yarın Lübnan​ gündemiyle toplanacak. İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonucunda 550'den fazla insan hayatını kaybetmişti.

Edinilen bilgiye göre, oturum yarın yerel saatle 18.00'de gerçekleşecek. Açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yapacak. Acil oturum, Fransa tarafından talep edildi.

550'DEN FAZLA İNSAN HAYATINI KAYBETMİŞTİ!

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamada İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 569'a yükseldiği bildirilmişti.

İsrail, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmazken, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilgisine henüz ulaşılmadı.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ise ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

ERDOĞAN'DAN DÜNYAYA ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu’na dünyaya çağrıda bulunmuştu. Erdoğan açıklamasında, "Filistin'i tanımayan diğer devletleri, bu kritik dönemde tarihin doğru tarafında yer alarak Filistin devletini bir an evvel tanımaya davet ediyorum. Son yıllarda Birleşmiş Milletler kuruluş misyonunu ifa etmekte yetersiz kalıyor, giderek işlevsiz, hantal ve atıl bir yapıya dönüşüyor. İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze, dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline gelmiştir." demişti.

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