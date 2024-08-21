Son dakika | Bosna Hersek'te okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralı var

21 Ağustos 2024 13:02 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 13:16

ABD'de elektrik hatlarına çarpan uçak düştü: Ölü ve yaralı var

ABD'de elektrik hatlarına çarpan uçak düştü: Ölü ve yaralı var

Bosna Hersek'in batısında bulunan Sanski Most kasabasındaki bir okulda silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda okulda çalışan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Saldırının okulun spor salonunda gerçekleştiği belirtildi.

Olay yerine polis ve acil müdahale ekipleri sevk edildi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin Sanski Most Spor Salonu müdürü, bir İngilizce öğretmeni ve okul sekreteri olduğu öğrenildi. Saldırganın, cinayetleri işledikten sonra kendi canına kıymaya çalışan bir okul hademesi olduğu bildirildi.

OKUL YÖNETİMİYLE ANLAŞMAZLIKLARI VARDI

Kaynaklar, hademenin okul yönetimiyle devam eden anlaşmazlıkları olduğunu ve daha önce ayrımcılıktan şikayetçi olduğunu açıkladı.

Kendisine karşı bir disiplin prosedürünün yürütüldüğü bildiriliyor ve bu sabah, davasıyla ilgili disiplin komitelerinin üyelerini hedef aldığı ve vurduğu iddia ediliyor.

Raporlar ayrıca şüphelinin akıl sağlığı sorunlarıyla mücadele ettiğini öne sürüyor.