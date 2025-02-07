Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
Adana
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
Tarih
14:40
Ferdi Tayfur böbreğini veren oğluna neden miras bırakmadı! Timur Turanbayburt'un o sözleri hatırlatıldı
Tarih
14:22
Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Moreirense karşılaşmasının kadrosu, muhtemel 11'leri belli oldu
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Son dakika | Brezilya'da bir uçak kalabalık caddeye düştü! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi: Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde küçük bir uçak kalabalık bir caddeye düştü. Cadde de çok sayıda araç ve insan kalabalığı olduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre parçalanmış uçaktan iki kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Yetkililer can kaybının artabileceğini aktardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 14:45

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde seyir halindeki küçük bir uçak kalabalık bir caddede bulunan araçların üzerine düştü. King Air F90 model uçak, havalandıktan 5 dakika sonra acil iniş yapmaya çalışırken kaza gerçekleşti.

İlk belirlemelere göre uçağın caddede bulunan bir otobüse çarptığı aktarıldı. Televizyon görüntülerinde kazanın ardından yangın çıktığı görüldü.﻿​

UÇAKTAKİ KİŞİLER HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre parçalanmış uçaktaki iki kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Uçağın çarptığı otobüs şoförü ve o sırada yanından geçen bir motosikletli yaralı olarak kurtuldu.

İtfaiye ekipleri yerel medyaya açıklama yaparak kaza sırasında otobüste yolcu olmadığını söyledi.

Son dakika haberinin detayları geliyor...

İconİLİŞKİLİ HABER
Ferdi Tayfur böbreğini veren oğluna neden miras bırakmadı! Timur Turanbayburt'un o sözleri hatırlatıldı
Ferdi Tayfur böbreğini veren oğluna neden miras bırakmadı! Timur Turanbayburt'un o sözleri hatırlatıldı
Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Moreirense karşılaşmasının kadrosu, muhtemel 11'leri belli oldu
Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Moreirense karşılaşmasının kadrosu, muhtemel 11'leri belli oldu
Dünya üçüncüsü genç kemancıdan acı haber!
Dünya üçüncüsü genç kemancıdan acı haber!
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
Çok OkunanlarÇOK OKUNANLAR
1
Nazi selamıyla tepki çekmişti! Elon Musk'a Netanyahu'dan tam destek
Nazi selamıyla tepki çekmişti! Elon Musk'a Netanyahu'dan tam destek
2
Donald Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a övgüler: Beni seviyor, tekrar görüşeceğim
Donald Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a övgüler: Beni seviyor, tekrar görüşeceğim
3
Trump'ın ilk imzası haritada devrim! Dünyaya mesaj veren hamle
Trump'ın ilk imzası haritada devrim! Dünyaya mesaj veren hamle
4
ABD'nin başı afetlerle belada! Bir yanda yangın bir yanda kar fırtınası: Can kaybı artıyor
ABD'nin başı afetlerle belada! Bir yanda yangın bir yanda kar fırtınası: Can kaybı artıyor
5
İguanaların başına ödül kondu: Avlayanlara para verilecek
İguanaların başına ödül kondu: Avlayanlara para verilecek
Haber
07 Şubat 2025
Ferdi Tayfur böbreğini veren oğluna neden miras bırakmadı! Timur Turanbayburt'un o sözleri hatırlatıldı
Haber
07 Şubat 2025
Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Moreirense karşılaşmasının kadrosu, muhtemel 11'leri belli oldu
Son HaberlerSON HABERLER
Tarih14:40
Ferdi Tayfur böbreğini veren oğluna neden miras bırakmadı! Timur Turanbayburt'un o sözleri hatırlatıldı
Tarih14:22
Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Moreirense karşılaşmasının kadrosu, muhtemel 11'leri belli oldu
Tarih14:19
Son dakika | Brezilya'da bir uçak kalabalık caddeye düştü! Ölü ve yaralılar var
Tarih14:17
Dünya üçüncüsü genç kemancıdan acı haber!
Tarih14:12
Altay Bayındır'dan kötü haber!
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.