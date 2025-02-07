Son dakika | Brezilya'da bir uçak kalabalık caddeye düştü! Ölü ve yaralılar var

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde seyir halindeki küçük bir uçak kalabalık bir caddede bulunan araçların üzerine düştü. King Air F90 model uçak, havalandıktan 5 dakika sonra acil iniş yapmaya çalışırken kaza gerçekleşti.

İlk belirlemelere göre uçağın caddede bulunan bir otobüse çarptığı aktarıldı. Televizyon görüntülerinde kazanın ardından yangın çıktığı görüldü.﻿​

UÇAKTAKİ KİŞİLER HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre parçalanmış uçaktaki iki kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Uçağın çarptığı otobüs şoförü ve o sırada yanından geçen bir motosikletli yaralı olarak kurtuldu.

İtfaiye ekipleri yerel medyaya açıklama yaparak kaza sırasında otobüste yolcu olmadığını söyledi.

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