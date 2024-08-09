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Son dakika | Brezilya'da uçak düştü!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ağustos 2024 20:42 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 21:01

Son dakika haberi: Brezilya Sao Paulo’da bir yolcu uçağı düştü. İlk gelen bilgilere göre, uçağın 62 yolcuyu taşıdığı belirtildi.

Brezilya'da 68 kişiyi taşıma kapasitesine sahip bir uçağın Vinhedo kentinde düştüğü öğrenildi. İlk gelen bilgilere göre, uçağın 62 yolcuyla seyahat ettiği ifade edildi. 

MAHALLE ORTASINA ÇAKILDI!

Paylaşılan bir videoda yolcu uçağının yerleşim yerine çakıldığı görülüyor. Uçak düştükten sonra alevler içinde kaldı.

Geçtiğimiz hafta da Brezilya'da yolcularla dolu iki uçak çarpışmıştı. São Paulo şehrinde bulunan Congonhas Havalimanı'nda yaşanan kazada, uçuş güvenliğine dair önemli bir olayı gündeme taşıdı. Olay, yerel saatle 17:00 sıralarında, kalkış hazırlıkları yapan ve Gol Boeing 737-8 MAX uçağının ve park yerine yönelen Latam Airbus A319 uçağının çarpışması sonucu meydana geldi.

Brezilya'da korkutan kaza! Yolcularla dolu iki uçak çarpıştı - 1. Resim

Latam uçağının, birkaç dakika önce piste indiği ve havalimanının park yerine doğru taksi yaptığı belirtilirken, uçağın sol kanat ucunun, kalkış hazırlıkları yapan Boeing uçağının kuyruk konisine çarptığı rapor edildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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