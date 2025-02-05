Son dakika | Çin'den Filistin açıklaması! Trump'ın sözlerinin ardından ses getiren çıkış

05 Şubat 2025 11:03 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 11:37

Trump'ın açıkladığı Filistinlileri sürgün ederek Gazze'yi devralma planına ilişkin Çin'den flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

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Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri komşu ülkelere yerleştirme ve "Gazze'yi ABD'nin devralması" planına karşı çıktı. Yapılan açıklamada, "Çin'in Filistin'i Filistinlilerin yönetmesinden yana" olduğu bildirildi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM HATIRLATMASI

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgeyi ABD'nin devralması önerisine yanıt olarak, Gazze Şeridi halkını hedef alan zorla göç ettirmeye karşı çıktı. Açıklamada Çin'in tüm tarafların ateşkesi ve çatışma sonrası yönetimi, Filistin sorununu iki devletli çözüme dayalı siyasi çözüm yoluna geri döndürmek için bir fırsat olarak görmesini umduğu belirtildi.

ÖNCE SÜRGÜN PLANINI AÇIKLAMIŞTI

Trump, Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında Filistinlilerin başka yerlere yerleştirilmesinin ardından ABD'nin savaşta harap olmuş Gazze Şeridi'ni devralacağını ve bölgeyi ekonomik olarak geliştireceğini söylemişti. Açıklama, Trump'ın aynı gün daha önce yaptığı, Gazze'deki iki milyondan fazla Filistinlinin komşu ülkelere kalıcı olarak yerleştirilmesine yönelik şoke edici teklifinin ardından gelmişti.

Teklifte, İsrail-Hamas ateşkesi ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının ilk aşamasının yürürlükte olduğu bölge, "yıkım sahası" olarak adlandırılmıştı.