Son dakika | Dışişleri Bakanı Fidan'dan kritik ziyaret! Şam'da Şara ile görüşecek

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Suriye'nin başkent Şam'a ziyarette bulunduğu bildirildi. Görüşmede diğer gündem maddeleri arasında, devrik Esad Rejimi destekçileri ile hükümet yetkilileri arasında çıkan çatışmaların yer alacağı ifade edildi.

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a geldi.

GÜNDEMDE SDG OLACAK

Bakan Fidan'ın, SDG'nin Suriye yönetiminin kontrolüne girmesi sonrası Ahmed Şara ile görüşeceği bildirildi.

ÇATIŞMALAR DA GÖRÜŞÜLECEK

Görüşmede diğer gündem maddeleri arasında, devrik Esad Rejimi destekçileri ile hükümet yetkilileri arasında çıkan çatışmaların yer alacağı ifade edildi.