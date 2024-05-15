Son dakika! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas lideri İsmail Haniye ile görüştü
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com/Anadolu Ajansı
15 May 2024 17:13 - Güncelleme : 15 May 2024 17:22
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas lideri İsmail Haniye ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Haniye ile görüştü.
SON DURUM ELE ALINDI
Görüşmede, ateşkes müzakerelerindeki son durum ele alındı.
Kaynak: tgrthaber.com/Anadolu Ajansı