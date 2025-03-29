Son dakika | Dışişleri Bakanlığı, Rümeysa için devreye girdi: 'Girişimlerimiz sürüyor'

Geçtiğimiz günlerde doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, ABD'de yolda yürüdüğü sırada gözaltına alınmıştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçel, "ABD’de gözaltına alınan vatandaşımız Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması için girişimlerimiz sürmekte, her türlü konsolosluk hizmeti ve hukuki destek sunulmaktadır." ifadelerini kullandı.

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