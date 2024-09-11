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Son dakika | Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli duyurdu: Norveç'ten tarihi Türkiye kararı

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
11 Eylül 2024 14:05 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 14:40
Son dakika | Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli duyurdu: Norveç&#039;ten tarihi Türkiye kararı

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Norveç'in, 2019'da Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye'ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldığını bildirdi.

Norveç'in, 2019'da Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye'ye uygulamaya koyduğu savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırdığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, konuyla ilgili X hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, bugün (11 Eylül) Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Norveç Dışişleri Bakanı Eide, Norveç’in 2019 yılında Türkiye’ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayii kısıtlamalarını kaldırma kararı aldıklarını aktardı.

Dışişleri Bakanımız Fidan, söz konusu karardan memnuniyet duyduğumuzu belirtti, bu tip kısıtlamaların müttefiklik ruhuna uygun olmadığını söyledi."

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Kaynak: tgrthaber.com
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