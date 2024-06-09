Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama: Saldırıyı lanetliyoruz

09 Haziran 2024 10:16 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 10:46

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Dışişleri Bakanlığı, yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan, İsrail’in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı lanetledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail’in Gazze’deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği, yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı lanetliyoruz." ifadesi kullanıldı.

''SAVAŞ SUÇLARINA YENİSİ EKLENDİ''

İsrail'in bu son "barbarca saldırısıyla" Gazze'de işlediği savaş suçlarına bir yenisini eklediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası Adalet Divanında 1948 Soykırım Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlülüklerini ihlalle yargılanan İsrail'in bu suçları işlemesine son vermek için başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli kurumları üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz."

210 ÖLÜ, 400'DEN FAZLA YARALI

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara düzenlediği saldırılar sonucu, 2 bölgede 4 İsrailli esirin kurtarıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı olarak kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 210 kişinin öldüğü, en az 400 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Tıbbi malzeme eksikliği ve ilaç tedarikindeki engellemelere rağmen sağlık hizmetini sunmaya çalışan Aksa Şehitleri Hastanesi yönetimi, 5 Haziran'da yaptığı açıklamada, teknik bir arızadan dolayı hastanedeki jeneratörlerden birinin çalışamaz olduğunu ve bu durumun yoğun bakımdaki bebek, hasta ve yaralıların hayatını tehlikeye soktuğunu duyurmuştu.