Son dakika! Dışişleri Bakanlığından İsrail'e sert tepki: Bu barbarlığa dur denmeli

13 Temmuz 2024 16:04 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 16:45

İsrail yine katliam yaptı! El-Mevasi bölgesine saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail yine katliam yaptı! El-Mevasi bölgesine saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Biden'dan ateşkes açıklaması: İsrail ve Hamas tarafından kabul edildi

Biden'dan ateşkes açıklaması: İsrail ve Hamas tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

İsrail’in, Han Yunus kentinde “güvenli bölge” olarak belirlediği El Mevasi’de barınan Filistinlilere saldırarak onlarca sivili katletmesi, Netanyahu Hükümetinin Filistinlileri topyekûn yok etme çabasının bir aşamasıdır.

İsrail’in ateşkes konusunda Hamas’ın olumlu yanıtına karşılık vermesi beklenirken bir kez daha kan dökmeyi tercih etmesi, Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini engellemeye çalıştığının da delilidir.

İsrail’e destek veren ülkelerin, bu barbarlığa artık dur demesi gerekmektedir.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 71'e çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kentinin batısındaki yerinden edilmiş binlerce kişinin yaşadığı El-Mevasi bölgesine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.