Son dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki! 'Tehlikeli bir adımdır'

Son dakika haberi:Dışişleri Bakanlığı, 'İsrail hükümetinin bir üyesinin Mescid-i Aksa'ya bugün (2 Nisan) gerçekleştirdiği baskını kınıyoruz. Netanyahu'nun suç ortaklarının bu eylemi, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırmayı amaçlayan tehlikeli bir adımdır. İsrail'in işgal yoluyla topraklarını genişletmesine engel olmak için kararlı bir duruş sergilemelidir. ' ifadesi kullanıldı.

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, 'İsrail hükümetinin bir üyesinin Mescid-i Aksa'ya bugün (2 Nisan) gerçekleştirdiği baskını kınıyoruz. Netanyahu'nun suç ortaklarının bu eylemi, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırmayı amaçlayan tehlikeli bir adımdır. İsrail'in işgal yoluyla topraklarını genişletmesine engel olmak için kararlı bir duruş sergilemelidir. ' ifadesi kullanıldı.



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