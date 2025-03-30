Son dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması: 'Geçiş hükümetinin kurulmuş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz'

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de geçiş hükümetinin kurulması dolayısıyla yayımladığı açıklamada "Türkiye, Suriye’de güvenlik ve istikrarın tesisinin temel taşlarından olan kapsamlı ve kapsayıcı siyasi süreci desteklemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de geçiş hükümetinin kurulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili memnuniyetini dile getiren Bakanlık, Ulusal Diyalog Konferansı’nın düzenlenmesi ve Anayasa Bildirgesi’nin açıklanmasının ardından atılan bu adımın, Suriye yönetiminin siyasi geçiş sürecini Suriyelilerin öncülüğü ve sahipliğinde, kapsayıcı bir anlayışla ilerletme iradesini ortaya koyduğunu belirtti.

SİYASİ SÜRECE DESTEK MESAJI

Türkiye'nin Suriye’de güvenlik ve istikrarın tesisinin temel taşlarından olan kapsamlı ve kapsayıcı siyasi süreci desteklemeye devam edeceğini ifade eden Dışişleri Bakanlığı, açıklamasına şunları ekledi:

"Bu kritik dönemde uluslararası toplumun da çabalarını Suriye’nin istikrara kavuşmasına yoğunlaştırması, bu bağlamda öncelikle yaptırımların ön koşulsuz şekilde kaldırılması ve Suriye’de yeniden inşa faaliyetlerine başlanması önem taşımaktadır."

Son dakika haberinin detayları geliyor...