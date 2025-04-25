Son dakika | Donald Trump, Kırım krizini alevlendirdi: Rusya'da kalacak

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıda ağırlığı Çin'e veren açıklamalarında Rusya-Ukrayna savaşına da pencere açan Trump, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rusya'nın 2014 yılında işgal ettiği Ukrayna toprağı Kırım'ın Rusya'da kalacağını dile getirdi.

Kırım’ın Rusya’nın kontrolünde kalacağına işaret eden Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Kırım’ın Rusya’da kalacağını anladığını ileri sürerek ABD’nin sunduğu barış planına da değindi.

SADECE KIRIM DEĞİL

"Kırım Rusya'da kalacak" sözlerini yineleyen Trump, Rusya’nın savaşı bitirme ve Ukrayna’nın tamamını ele geçirmekten vazgeçme kararına işaret ederek “Bu oldukça büyük bir taviz” diyerek Moskova’nın barış için adım attığını ileri sürdü.

ABD’nin önerdiği barış planına da değinen Trump, Kırım ve işgal edilen Ukrayna topraklarının Rusya’da kalmasının müzakere edildiğini belirtti.

UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise bir açıklama yaparak, Ukrayna'nın topraklarının hiçbir bölümünü Rusya'ya ait olarak tanımayacağı da dahil olmak üzere barış görüşmelerinin dayandığı ilkelerinde bir değişiklik olmadığını söyledi.

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