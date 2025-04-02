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 | Murat Makas

Son dakika | Donald Trump yeni gümrük tarifelerini açıkladı: Tüm mallara en az yüzde 10 vergi

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın günlerdir beklediği yeni gümrük vergilerini açıkladı. ABD’nin yeniden zengin olacağını ve tarihi bir kararnameye imza atacağını vurgulayan Trump, ilk verginin otomobil sektörüne uygulanacağını belirterek, “Yurt dışından gelen otomobillere yüzde 25 vergi getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 23:10
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 00:06

Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük tarifeleri kararına odaklandı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın 2 Nisan'da haksız ticaret uygulamalarını tersine çevirecek tarife planını açıklayacağını belirtti.

Karşılıklı tarifelerin açıklandığı ve kabine üyelerinin katıldığı toplantı Beyaz Saray'da düzenlendi.

Son dakika | Donald Trump yeni gümrük tarifelerini açıkladı: Tüm mallara en az yüzde 10 vergi

TÜM MALLARA EN AZ YÜZDE 10 GÜMRÜK VERGİSİ

Donald Trump ilk açıklamalarında ''Ülkemiz sömürüldü'' dedi. Trump, diğer ülkelerin yüksek gümrük vergileri uyguladığını ifade ederken, Avrupa Birliği ve Hindistan'ın uyguladığı vergileri örnek gösterdi. Trump, "ABD'ye gelen hemen hemen tüm mallara en az yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağız" dedi.

Son dakika | Donald Trump yeni gümrük tarifelerini açıkladı: Tüm mallara en az yüzde 10 vergi

TRUMP'IN TARİHİ VERGİ KARARLARI

Donald Trump'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemiz çok sömürüldü. ABD tarihi kararname ile tekrar zengin olacak. Bugün ekonomik bağımsızlığımızı kazanacağız. Yurt dışında üretilen tüm otomobillere yüzde 25 vergi getiriyoruz. ABD'nin ticaretleri engelleniyor. Dost ülkeler düşman ülkelerden daha tehlikeli. Biz başka ülkelerden gıda alıyoruz onlar bizden almıyor. Büyük ticaret duvarlarını yıkacağız.

AVRUPA'YA SERT TEPKİ

ABD ithal ürünlere yüzde 10'luk gümrük vergisi uygulayacak. Avrupa dost gözüküyor ama hiç de öyle değil. Gümrük vergisi sıfır olsun istiyorsanız ABD'de üretin. Yakında bu vergilerden muafiyet istemek için arayacak olan tüm yabancı cumhurbaşkanlarına, başbakanlara, krallara, kraliçelere, büyükelçilere ve diğer herkese diyorum ki, kendi vergilerinizi sonlandırın, bariyerlerinizi kaldırın, para birimlerinizi manipüle etmeyin.

Son dakika | Donald Trump yeni gümrük tarifelerini açıkladı: Tüm mallara en az yüzde 10 vergi

İŞTE MADDE MADDE TARİFELER

Gece yarısından itibaren yabancı araçlara yüzde 25 tarife yürürlüğe girecek.

ABD tüm ülkeler için temel tarife oranını yüzde 10 olarak belirleyecek.

Karşılıklı oran onların tarife oranının yarısı olacak. Tamamen karşılıklı olmayacaklar.

ABD, Japonya'ya 24 yüzde gümrük vergisi uygulayacak.

ABD, Tayvan'dan yapılan ithalata yüzde 32 gümrük vergisi uygulayacak.

ABD, AB'den ithalata yüzde 20 tarife uygulayacak.

ABD, Çin'den yapılan ithalata yüzde 34 tarife uygulayacak.

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