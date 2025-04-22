Son dakika | Donald Trump'ın Orta Doğu turu tarihi belli oldu

Son dakika haberi: Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gideceği tarihi duyurdu. Ayrıca Beyaz Saray Çin ile yaşanan ticaret gerginliğine ilişkin açıklama yaptı.

Son dakika haberine göre Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gideceğini açıkladı.

TRUMP'IN ORTA DOĞU GEZİSİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edeceğini açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Trump'ın Orta Doğu gezisine ilişkin tarihleri teyit etti.

TİCARET EKİBİ 34 ÜLKE İLE GÖRÜŞECEK

Beyaz Saray'dan yapılan diğer açıklamalarda, ''Trump 13-16 Mayıs tarihleri arasında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek. Çin ile potansiyel ticaret anlaşması konusunda çok iyi gidiyoruz. Ticaret ekibi bu hafta 34 ülke ile görüşecek, 18 öneri kağıt üzerinde hazır. Trump, ABD dolarının dünya rezerv para birimi olarak kalmasını istiyor.'' ifadeleri kullanıldı.