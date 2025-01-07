Son dakika | Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Saygı duyduğum bir arkadaşım!

07 Ocak 2025 20:38 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 21:17

Son dakika haberi: Göreve başlamasına kısa bir süre kala Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında övgü dolu sözler sarf eden ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'tan bir 'Erdoğan' açıklaması daha geldi. Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri" dedi.

Son dakika haberine göre, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında açıklama geldi. Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum" dedi. Trump 16 Aralık 2024 tarihinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Çok güçlü bir ordu kurdu. Türkiye​ çok akıllı. Erdoğan çok akıllı bir adam ve çok güçlü" demişti.

'ERDOĞAN ÇOK AKILLI VE GÜÇLÜ'

Florida Maralago'da basın mensuplarının sorularını cevaplayan Trump Sruiye'de Baas rejimin devrilmesiyle alakalı da "Türkiye​ çok akıllı. Çok akıllı bir adam ve çok güçlü (Cumhurbaşkanı Erdoğan). Esad'in çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim" dedi.

ABD SURİYE'DEN AYRILACAK MI?

Eski başkanlık döneminde savaşlardan uzak durduğunu hatırlatan Trump, Suriye'deki Amerikan askerlerini geri çekip çekmeyeceği ve bu süreçle ilgili yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin rolüne dikkat çekti.

İlk başkanlık döneminde DEAŞ'a karşı Suriye'de zafer kazandığını ve askerlerinin çoğunu bölgeden çektiğini ifade eden Trump, güncel duruma ilişkin yöneltilen sorular karşısında Türkiye'nin stratejik önemini vurguladı.

Trump, Suriye'deki yaklaşık 2 bin Amerikan askerini çekme planlarına dair soruya, "Bu konuda size net bir şey söyleyemem çünkü bu, askeri bir stratejinin parçası. Ancak şunu belirtebilirim ki bu durum tamamen Türkiye ile alakalı." yanıtını verdi.

"ERDOĞAN'DA BÜYÜK SAYGIM VAR"

Suriye ile ilgili gelişmelerde Türkiye'nin önemini bir kez daha dile getiren Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum ve kendisine büyük bir saygım var. Onun da bana karşı aynı şekilde saygı duyduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.