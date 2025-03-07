Son dakika | Donald Trump'tan nükleer silah ve NATO açıklaması: Parasını ödemeyeni korumayız!

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump Ukrayna-Rusya krizine ilişkin yeni açıklama yaptı. Trump Ukrayna'nın anlaşma yapmak istediğini ve başka çaresinin olmadığını söyledi. Ayrıca Trump NATO ve nükleer silahlarla ilgili de dikkat çeken mesaj verdi.

ABD Başkanı Donald Trump Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin açıklama yaptı. Trump, ''Ukrayna anlaşmak istiyor çünkü başka çaresi yok'' dedi. NATO ile ilgili de konuşan Trump, ''Sıkıntımız olsa NATO bizi korur mu? Parasını ödemeyen NATO ülkesini koruyamayız'' dedi.

TRUMP'TAN NÜKLEER SİLAH AÇIKLAMASI

Nükleer silahlara ilişkin yorum yapan Trump, ''herkes nükleer silahlarını bırakmalı'' dedi.