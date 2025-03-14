Son dakika | Donald Trump ve Putin'den telefon görüşmesi: 'Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim'

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok iyi ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Trump "Putin ile telefonda çok iyi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Ondan Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim. Bu savaşın nihayet sona ermesi için çok iyi bir şans" ifadelerini kullandı.

''GÖRÜLMEMİŞ KATLİAM OLACAK''

Trump, şu an binlerce Ukrayna askerinin sıkışmış durumda olduğunu belirterek, "İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş bir katliam olacak" şeklinde bir uyarı yaptı.