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 | Murat Makas

Son dakika | Donald Trump'tan Vladimir Zelenskiy açıklaması: Çok iyi ilerliyor

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump Rusya ve Ukrayna arasındaki barış sürecine ilişkin açıklama yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini açıklayarak, "Süreç çok iyi ilerliyor" dedi.

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Son dakika | Donald Trump'tan Vladimir Zelenskiy açıklaması: Çok iyi ilerliyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 18:50
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 21:13

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Vladimir Zelenskiy ile görüşünü açıklayan Trump görüşmelerin olumlu olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini açıklayarak, "Süreç çok iyi ilerliyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’daki tartışmanın ardından gerçekleştirdiği ilk telefon görüşmesinin ardından açıklama yaptı. Zelenskiy, Trump ile olumlu, kapsamlı ve açık bir görüşme yaptığını belirterek, "11 Mart'ta Cidde'de Ukrayna ve ABD ekiplerinin iyi ve verimli bir başlangıç yaptıkları için kendisine teşekkür ettim. Bu toplantı, savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım oldu. Ukrayna ve ABD'nin, savaşın gerçek anlamda sona ermesi ve kalıcı barış için birlikte çalışmaya devam etmesi gerektiği konusunda anlaştık. ABD ile Başkan Trump liderliğinde, bu yıl içinde kalıcı barışın sağlanabileceğine inanıyoruz" dedi.

TRUMP, ZELENSKİY’LE PUTİN GÖRÜŞMESİNİ PAYLAŞTI

Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün yaptığı telefon görüşmesinde ele alınan konuları kendisiyle paylaştığını ifade eden Zelenskiy, "Savaşı tamamen sonlandırmaya yönelik ilk adımlardan biri, enerji ve diğer sivil altyapıya yönelik saldırıların durdurulması olabilir. Bu adımı desteklediğimi belirttim ve Ukrayna'nın bunu uygulamaya hazır olduğunu teyit ettim. Ekiplerimiz bu konuyu Cidde'de ele aldı. ABD tarafı ayrıca cephe hattında şartsız ateşkes önerisinde bulundu ve Ukrayna bu öneriyi de kabul etti. Bunun gerçekleşmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Bu tür adımların, ateşkes döneminde kapsamlı bir barış anlaşmasının hazırlanması için gerekli olduğuna inanıyoruz" dedi.
Trump ile cephedeki son durumu, Rus saldırıları, Kursk bölgesindeki durumu, savaş esirlerinin serbest bırakılmasını ve Rusya tarafından alıkonulan Ukraynalı çocukların iadesini ele aldıklarını belirten Zelenskiy, "Ukrayna'nın hava savunmasının mevcut durumunu ve bunun nasıl güçlendirilebileceğini de tartıştık" dedi.

UKRAYNA VE ABD ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SUUDİ ARABİSTAN'DA BİR ARAYA GELECEK

Kısmi ateşkesin uygulanması ve genişletilmesine yönelik teknik konuları çözmek için ekiplerine talimat verdiklerini ifade eden Zelenskiy, "Ukrayna ve ABD ekipleri, önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'da bir araya gelerek barış adımlarını koordine etmeye devam edecek. Danışmanlarımız ve temsilcilerimizin bu çalışmayı en kısa sürede tamamlamasını istedik. Rubio, Waltz, Kellogg, Yermak, Sybiha, Umerov ve Palisa gibi isimlerin olumlu çalışmalarını takdir ettik. İlerleyen toplantılarda, ekipler kalıcı barış ve güvenlik garantileri için gerekli tüm unsurları mutabık kalacak" dedi.
Trump’a Ukraynalıların barış istediğini ve bu nedenle şartsız ateşkes önerisini kabul ettiklerini ilettiğini ifade eden Zelenskiy, "Başkan Trump'ın ‘güç yoluyla barış’ konseptinin önemine değindim. En üst düzeyde ve ekipler aracılığıyla sürekli temas halinde kalmak konusunda mutabık kaldık" dedi.

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