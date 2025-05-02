Son dakika | Dünya beşik gibi! Arjantin 7.4 ile sallandı

Arjantin'in güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı bölgede 7,4'lük depremin ardından 7,1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamaya göre Arjantin'in güneyindeki Ushuaia şehrinin 219 kilometre açıklarında Drake Boğazında yerel saatle 08.58 sıralarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 kilometre Depremin ardından tsunami uyarısı verildi.

HEYELAN VE KAYA DÜŞMELERİ BİLDİRİLDİ

Meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Famatina Tepeleri'nde heyelanlar ve kaya düşmeleri bildirildi.

KIYI BÖLGESİNDE YAŞAYANLARA TAHLİYE UYARISI

Arjantin'in komşusu Şili de şiddetli depremi çok net hissetti. Öte yandan, Şili kıyılarının “tehlikeli” tsunami dalgaları riski altında olduğu uyarısı yapıldı.

ABD Tsunami Uyarı Merkezleri, Drake Boğazında meydana gelen depremin merkez üssünden 300 kilometre uzaklıkta bu dalgaların oluşabileceğini söyledi.

Şili'nin afet ajansı Magallanes kıyı bölgesinde yaşayanlara bölgeyi tahliye etmeleri uyarısında bulundu.