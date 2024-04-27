27 Nisan 2024 21:08 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 21:47
Son dakika: Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi: Endonezya'nın güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre, can veya mal kaybı bildirilmedi.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı
Endonezya'nın güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Batı Java bölgesindeki Banjar kentinin 102 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.
6,1 büyüklüğündeki deprem yerin 68 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Depremde ilk belirlemelere göre, can veya mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı