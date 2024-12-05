Son dakika | Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti, Emmanuel Macron süre istedi

05 Aralık 2024 17:17 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 17:34

Son dakika haberi... Fransa'da hükümetin düşmesinin ardından Başbakan Michel Barnier istifasını sundu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni bir başbakan seçilene kadar görevde kalmasını istedi.

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Fransa​ Başbakanı Michel Barnier, çarşamba akşamı yapılan güvensizlik oylamasında hükümetinin düşmesinin ardından bugün istifasını sundu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron​ ise yeni bir başbakan​ seçilene kadar görevde kalmasını istedi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada Başbakan Barnier'in istifası doğrulandı fakat Macron'un kendisinden halefi belirlenene kadar görevde kalmasını istediği aktarıldı.

Macron’un ilerleyen saatlerde ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

FRANSA'DA HÜKÜMET DÜŞTÜ

Dün aşırı sağcı ve sol görüşlü milletvekillerinin birlikte hareket ettiği oylamada, Barnier'nin merkez sağ azınlık hükümeti 331 oyla düşürülmüştü.

Güven oylaması, Başbakan Barnier'nin bütçe açığını azaltmak için 60 milyar euroluk tasarruf sağlamayı amaçlayan ve halk tarafından tepkilere neden olan bütçe planının bir kısmını, nihai oylama yapılmadan meclisten geçirmek için özel anayasal yetkileri kullanmayı seçmesiyle gündeme gelmişti. Barnier, 3 ay önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından göreve atanmıştı.

Öte yandan, oylama ile Fransa'da 1962'den bu yana ilk kez bir hükümet güvenoyu alamamış oldu.