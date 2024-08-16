Son dakika | Fransa'da eğitim uçağı Akdeniz'e çakıldı: Ölü var!

16 Ağustos 2024 23:32 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 23:48

Kayseri’de bir aile yok oldu: Görüntüler kazanın olayın boyutunu gözler önüne serdi!

Kayseri’de bir aile yok oldu: Görüntüler kazanın olayın boyutunu gözler önüne serdi!

Son dakika haberine göre, Fransa’nın güneyinde düzenlenen hava gösterisi sırasında 2 kişilik eğitim uçağı olan Fouga Magister jetinin Akdeniz’e düşmesi sonucu pilot öldü.

AKDENİZ'E DÜŞTÜ

Ülkede Lavandou kentinde Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü törenlerinin bir parçası olarak düzenlenen hava gösterisi sırasında eğitim uçağı olan iki kişilik çift motorlu Fouga Magister jeti Akdeniz’in sularına çakıldı. Olayda pilot hayatını kaybetti.

"PİLOTUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI"

Fransa'nın güneyindeki Var bölgesinden sorumlu yerel yetkili, “Pilotun cansız bedenine ulaşıldı” açıklamasını yaptı ve kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

GÖSTERİ İPTAL EDİLDİ

Hava gösterisine Fransa Hava Kuvvetleri’ne bağlı “Patrouille de France” akrobasi timinin de katılacağı ancak kaza nedeniyle etkinlikteki gösterilerin iptal edildiği öğrenildi.