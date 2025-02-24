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 | Berrak Arican

Son dakika | Fransa'da Rus Başkonsolosluğu yakınında patlama!

Son dakika haberi... Fransa'nın Marsilya kentinde bulunan Rus Başkonsolosluğu yakınlarında patlama meydana geldiği, can kaybı olmadığı kaydedildi.

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Son dakika | Fransa'da Rus Başkonsolosluğu yakınında patlama!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 13:03

Ukrayna'daki savaşın üçüncü yıl dönümünde, Fransa'nın Marsilya şehrinde bulunan Rusya Konsolosluğu yakınlarında bir patlama meydana geldiği bildirildi. Olay yeri bölgenin belediye polisi tarafından kordon altına alınırken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin geldiği belirtildi.

Rusya'nın Marsilya Başkonsolosu Stanislav Oranskiy, patlamanın konsolosluğun içinde meydana geldiğini söyledi.

'2 MOLOTOF KOKTEYLİ ATILDI' İDDİASI

Ön soruşturmaya göre konsolosluğun bahçesine kimliği belirsiz kişiler tarafından iki molotof kokteyli atıldığı ve konsolosluk yakınlarında ise çalıntı bir araç tespit edildiği öne sürüldü. BFMTV kanalına göre ise yerel yetkililer, patlamanın kaynağına ilişkin konsolosluk binasının bahçesine atılan iki molotof kokteylinden bahsederken, Marsilya’nın içinde bulunduğu Bouches-du-Rhone Polis Merkezi ise yaptığı açıklamada, "molotof kokteyli ihtimalinin şu aşamada doğru görünmediğini" belirtti.

Ulusal basının olay yerindeki polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, konsolosluk bahçesine iki patlayıcı madde fırlatıldı ve bunlardan biri infilak etti.

SUÇ EYLEMİ Mİ SABOTAJ MI KAZA MI?

Fransız yetkililer patlamanın niteliği veya olası ipuçları hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, olayın bir suç eylemi mi, sabotaj mı yoksa münferit bir kaza mı olduğu ortaya çıkacak.

RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA: TERÖR BELİRTİLERİ TAŞIYOR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, "Marsilya'da Başkonsolosluğu arazisindeki patlamalar, bir terör saldırısının tüm belirtilerini taşıyor" ifadesini kullanarak, Fransa’dan kapsamlı soruşturma başlatılmasını talep etti.

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