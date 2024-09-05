Son dakika | Fransa'nın yeni başbakanı belli oldu

05 Eylül 2024 14:42 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 15:06

Son dakika haberi... Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin eski Brexit müzakerecisi Michel Barnier'i yeni başbakan olarak atadı.

Fransa'nın sonuçsuz kalan erken seçimi sonrası haftalarca süren görüşmelerin ardından yeni başbakanı belli oldu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin eski Brexit müzakerecisi Michel Barnier'i yeni başbakanı olarak atadı.

73 yaşındaki Michel Barnier, 2016-2021 yılları arasında Avrupa Birliği'nin (AB) İngiltere ile bloktan çıkış görüşmelerine liderlik etti. Muhafazakar siyasetçi bundan önce çeşitli Fransız hükümetlerinde görev aldı ve aynı zamanda AB Komiserliği yaptı.

ELYSEE SARAYI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Elysée Sarayı'nın X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Michel Barnier'i "ülkenin ve Fransızların hizmetinde birleştirici bir hükümet kurmakla görevlendirdiği" ifade edildi.