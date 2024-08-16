Son dakika | Gazze için ateşkes görüşmelerinde 2. gün! Son derece yapıcı ve pozitif

16 Ağustos 2024 17:31 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 18:15

Gazze için ateşkes görüşmeleri sürerken İran'dan ABD ve İsrail'e sert tepki

Gazze için ateşkes görüşmeleri sürerken İran'dan ABD ve İsrail'e sert tepki

Bir yanda bombalar bir yanda ateşkes görüşmeleri! Netanyahu'nun yeni talepleri var

Bir yanda bombalar bir yanda ateşkes görüşmeleri! Netanyahu'nun yeni talepleri var

Son dakika haberine göre, Katar Dışişleri Bakanlığı, Doha'da gerçekleştirilen ateşkes görüşmelerinin ikinci günde sona erdiğini duyurdu. Mısır, ABD ve Katar tarafından yapılan ortak açıklamada ise görüşmelerin son derece yapıcı ve pozitif atmosferde geçtiği kaydedildi.

KAHİRE'DE BİR ARAYA GELECEKLER

Katar Dışişleri Bakanlığı, Doha'da gerçekleştirilen ateşkes görüşmelerinin ikinci günde sona erdiğini duyurdu. Mısır, ABD ve Katar tarafından yapılan ortak açıklamada ise görüşmelerin son derece yapıcı ve pozitif atmosferde geçtiği kaydedildi. Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hükümet yetkililerinin ateşkes görüşmelerinde bugün ortaya konulan şartlar çerçevesinde anlaşmayı sonuçlandırmak amacıyla önümüzdeki günlerde Kahire'de yeniden bir araya geleceği bildirildi.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas yetkilisi, Doha'daki ateşkes görüşmelerinin sonuçlarıyla ilgili kendilerine verilen bilgilerin, Temmuz başında yaptıkları son öneriyle uyumlu olmadığını söyledi.

