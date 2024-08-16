Son dakika | Gazze için ateşkes görüşmelerinde 2. gün! Son derece yapıcı ve pozitif
Son dakika haberi: Katar Dışişleri Bakanlığı, Doha'da gerçekleştirilen ateşkes görüşmelerinin ikinci günde sona erdiğini duyurdu. Mısır, ABD ve Katar tarafından yapılan ortak açıklamada ise görüşmelerin son derece yapıcı ve pozitif atmosferde geçtiği kaydedildi. Hamas yetkilisinden ise farklı bir açıklama geldi...
Son dakika haberine göre, Katar Dışişleri Bakanlığı, Doha'da gerçekleştirilen ateşkes görüşmelerinin ikinci günde sona erdiğini duyurdu. Mısır, ABD ve Katar tarafından yapılan ortak açıklamada ise görüşmelerin son derece yapıcı ve pozitif atmosferde geçtiği kaydedildi.
KAHİRE'DE BİR ARAYA GELECEKLER
Katar Dışişleri Bakanlığı, Doha'da gerçekleştirilen ateşkes görüşmelerinin ikinci günde sona erdiğini duyurdu. Mısır, ABD ve Katar tarafından yapılan ortak açıklamada ise görüşmelerin son derece yapıcı ve pozitif atmosferde geçtiği kaydedildi. Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hükümet yetkililerinin ateşkes görüşmelerinde bugün ortaya konulan şartlar çerçevesinde anlaşmayı sonuçlandırmak amacıyla önümüzdeki günlerde Kahire'de yeniden bir araya geleceği bildirildi.
HAMAS'TAN AÇIKLAMA
Hamas yetkilisi, Doha'daki ateşkes görüşmelerinin sonuçlarıyla ilgili kendilerine verilen bilgilerin, Temmuz başında yaptıkları son öneriyle uyumlu olmadığını söyledi.