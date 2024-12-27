Son dakika | Güney Kore'de bir başbakan daha azledildi

27 Aralık 2024 11:15 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 11:43

Son dakika haberi... Güney Kore'de Ulusal Meclis'te yapılan oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo azledildi. Yasal olarak, Maliye Bakanı Choi Sang-mok, geçici başkanlık görevini devralacak.

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Güney Kore'de Ulusal Meclis'te yapılan oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo azledildi. Sebep olarak ise 'Yoon'un soruşturma sürecini yavaşlattığı' öne sürüldü. Han Duck-soo'nun azledilmesi kararı, Anayasa Mahkemesi’nin görevden alınan darbeci Başbakan Yoon Suk Yeol’ün yargılamasını hızlandıracağını açıklaması ardından geldi.

Reuters'ın aktardığına göre, geçici Devlet Başkanı olan Han Duck-soo'nun azledilmesi 300 sandalyeli mecliste, 192 milletvekili azil yönünde oy verdi.

PARLAMENTOYA 'ZORBALIK' SUÇLAMASI

Oylama sırasında iktidardaki Halkın Gücü Partisi üyeleri, meclis başkanının kürsüsünü kuşatarak oylamanın geçersiz olduğunu ve parlamentonun “zorbalık” yaptığını haykırdı.

Oylama öncesinde, ana muhalefet lideri Lee Jae-myung, Demokrat Parti’nin Han’ı azletme planını sürdüreceğini belirtti. Lee, Han’ı “isyan teşvikçisi” olarak suçlayarak, “Ülkeyi normalleştirmenin tek yolu, darbeci güçleri hızla ortadan kaldırmaktır” dedi.

Yasal olarak, Maliye Bakanı Choi Sang-mok, geçici başkanlık görevini devralacak.

KAOS ÇIKMAMASI İÇİN KARARA SAYGI DUYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Ana muhalefet Demokratik Parti (DP), sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un yerine vekalet eden Başbakan Han Duck-soo'nun azledilmesi için 26 Aralık Perşembe günü önerge sunmuştu.

Han, bugün mecliste alınan kararın ardından yaptığı ilk açıklamada, azil önergesine ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekleyeceğini söyledi. Han, açıklamasında ayrıca, karar saygı duyduğunu ve daha fazla kaos yaşanmasının engellenmesi için görevden çekileceğini duyurdu.

AZLEDİLEN HAN NE İLE SUÇLANIYOR?

Demokrat Parti Meclis Grup Başkanı Park Chan-dae, 24 Aralık tarihinde partisinin mecliste düzenlediği ve televizyondan canlı yayınlanan toplantıda, Başbakan Han'ın meclisin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve eşi Kim Keon-hee hakkında 'özel savcılık soruşturmaları' başlatılmasına yönelik kararını imzalayarak yürürlüğe sokmadığı için bu adımı gerekli gördüklerini belirtmişti.

bunu Yoon'un sıkıyönetim ilanıyla başlatılan kalkışma girişimi için zaman kazanma ve onu sürdürme taktiği olarak gördüklerini ifade eden Park, "Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Han Duck-Soo hakkında derhal azil süreci başlatacağız" demişti.

GÜNEY KOREDE SIKIYÖNETİM İLANI

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun, yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Ana muhalefetteki Demokrat Parti ve 5 küçük muhalefet partisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon'un azli için Meclise sunduğu önerge, 7 Aralık'taki oylamada nitelikli çoğunluğa ulaşılamadığı için reddedilmişti.

Muhalefet partilerinin aynı gerekçeyle sunduğu ikinci önerge, 14 Aralık'taki oylamada bu kez nitelikli çoğunluk sağlanarak kabul edilmişti. Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.