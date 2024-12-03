Son dakika | Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi

03 Aralık 2024 17:01 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 19:57

Son dakika haberi... Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim ilan ettiklerini duyurdu. Yeol, sebep olarak ise muhalefeti işaret etti.

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Güney Kore​ Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol​, ülkede sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu. Yoon, muhalefeti, yönetimi görevden alma hamleleriyle felç etmeye çalışmakla suçlarken, kararın özgürlüğü ve anayasal düzeni korumak için alındığını söyledi.

Başkan Yeol, ülkedeki muhalefeti parlamentoyu kontrol etmekle, Kuzey Kore'ye sempati duymakla ve devlet karşıtı faaliyetlerle hükümeti felç etmekle suçladı.

Duyuruyu televizyonda yapan Yoon, atılan adımın ülkenin anayasal düzeninin korunması açısından kritik olduğunu belirtti.

Yoon "Kuzey Kore'nin komünist güçlerinin oluşturduğu tehditlerden liberal bir Güney Kore'yi korumak ve devlet karşıtı unsurları ortadan kaldırmak için... Olağanüstü sıkıyönetim ilan ediyorum." ifadesini kullandı.

MUHALEFETTEN TEPKİ

Güney Kore'de muhalefetteki Demokrat Partinin (DP) lideri Lee Jae-myung, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanının "anayasaya aykırı" olduğunu belirtti.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, DP'den sıkıyönetim hakkında yapılan açıklamada, partili milletvekilleri Ulusal Meclis'e çağırıldı.

DP lideri Lee, sıkıyönetim kararını "anayasaya aykırı ve halka karşı bir hareket" olarak nitelendirerek, "Devlet Başkanı Yoon, sebepsiz yere sıkıyönetim ilan etti. Tanklar, zırhlı araçlar, silahlı ve kılıçlı askerler yakında ülkeyi kontrol edecek." ifadesini kullandı.

MECLİSE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilan etmesinin ardından Ulusal Meclis yerleşkesine erişim, korumalar ve polis tarafından engellendi.

Yerel saatle 23.30 itibarıyla Ulusal Meclis kapılarında nöbet tutan korumalar ve polis memurları, sadece milletvekillerinin, parlamento personelinin ve akredite muhabirlerin kimlik kontrolünden sonra girişine izin verdi.

Yoon'un sıkıyönetim ilanının ardından Meclis önünde toplanan onlarca vatandaş ile polis arasında arbede yaşandığı belirtildi.

MECLİS'TEN SIKIYÖNETİME "HAYIR"

Güney Kore parlamentosunda yapılan oylama ile ülkede ilan edilen sıkıyönetimin geçersiz olduğuna karar verildi. Sıkıyönetim kararının kaldırılması için 190 vekilin tamamı "hayır" oyu kullandı.