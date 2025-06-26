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 | Berkay Alptekin

Son dakika | Hamaney savaş sonrası sessizliğini bozdu! Ateşkesten sonra ilk defa konuştu

Son dakika haberi: İran Dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Devlet Televizyonu Press TV üzerinden savaştan sonra ilk resmi açıklamasını yaptı.

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Son dakika | Hamaney savaş sonrası sessizliğini bozdu! Ateşkesten sonra ilk defa konuştu
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 14:01

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı hava saldırıları sonrası 12 gün süren İsrail-İran savaşı ateşkesle sona ermişti. Günlerdir kendisinden bir haber alınamayan İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney sonunda ortaya çıktı. İran Devlet Televizyonu aracılığıyla sava sonrası halka seslendi.

Hamaney, İsrail’in İran’ın saldırıları karşısında "neredeyse çöktüğünü" savundu. “Siyonist yapı çok ses çıkarsa da gerçekte parçalanmanın eşiğine geldi” dedi.

“Nükleer tesislerimiz zarar görmedi” diyen Hamaney, İran’a yönelik gelecekteki her türlü saldırının büyük bir bedeli olacağını vurguladı.

İsrail'in ağır bir bedel ödediğini vurgulayan Hamaney, "Siyonist rejimin İran'a saldırmanın yüksek bir maliyeti olduğunu öğrenmesi gerekiyordu ve öyle de oldu" diye konuştu.

'NÜKLEER TESİSLERİMİZ HASAR GÖRMEDİ'

ABD’nin savaşa müdahil olmasının nedenini İsrail’in tamamen yok olmasından duyduğu korkuya bağladı.

“Amerika, bu savaştan hiçbir kazanç elde edemedi. İslam Cumhuriyeti, Amerika’ya tokat attı” ifadelerini kullandı. Eski Başkan Donald Trump’ın saldırının etkisini abarttığını belirtti.

Hamaney, ABD’nin nükleer tesisleri hedef aldığını ancak somut bir başarı sağlayamadığını söyledi.

Hamaney, "İran'ın düşmanları füzeler ya da nükleer program gibi bahaneler kullanıyorlar ama aslında bizim teslim olmamızı istiyorlar. Teslim olmayacağız" dedi.

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