Son dakika! Hamas lideri İsmail Haniye İran'da öldürüldü

31 Temmuz 2024 06:15 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 07:11

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Saldırıda Haniye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı. İran basınında, olayla ilgili detayların daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas hareketi, İsmail Haniye’nin bu sabah İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybettiğini doğruladı. Yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi.

Haniye'nin, İsrail ordusunun tören sonrası Tahran'daki konutuna düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiği aktarıldı.

HAMAS İSRAİL'İ İŞARET ETTİ

Hamas, Haniye’nin Tahran’da öldürüldüğü saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini duyurdu.

3 OĞLU VE 4 TORUNU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail ordusu, 10 Nisan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu.

Saldırıda 3 oğlu ve 4 torununu kaybeden Heniyye, "çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini" söylemişti.

Heniyye'nin, İsrail ordusunun Ramazan Bayramı'nda düzenlediği saldırıda yaralanan torunu Melek Heniyye de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

İsrail basınına göre, "Heniyye'nin oğullarına düzenlenen suikast, İsrail ordusu ve istihbaratının işbirliğiyle" gerçekleştirilmişti.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

İSMAİL HANİYE KİMDİR?

İsmail Haniye 1963 yılında Gazze’deki El-Şatti kampında doğdu. İlk ve orta öğrenimini Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin finansman desteği sağladığı Filistin kamplarında açılan okullarda tamamladı. Lise yıllarında Müslüman Kardeşler Hareketi'ne katıldı. Bunun yanında İslamcı Öğrenciler Derneği’nde de siyasi çalışmalarda bulundu. İslam Üniversitesi Arap dili ve edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1987'de de yaptığı çalışmalar sebebiyle hapis cezasına çarptırıldı.

1992 yılında da Hamas üyesi 415 kişilik bir grupla Güney Lübnan'a sürgün edildi. 2001 senesinde de serbest bırakılması üzerine ülkesine geri döndü. Bu dönemde İntifada Koordinasyon Komitesi’nde Hamas temsilciliğine tayin edildi. 1999-2004 yılları arasında da Şeyh Yasin'in özel kalem müdürlüğünü yaptı. Daha sonra örgütün başına geçen Haniye, yapılan seçimlerde Filistin'in 10. başbakanı olarak göreve geldi. Fakat 2007'de Gazze Şeridi'ndeki Hamas ile El Fetih arasındaki çatışmaların zirveye çıkması üzerine vazifesinden alınmıştır.