Son dakika | Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da öldürüldü! İsrail'den ilk tepki, suikastın detayları

31 Temmuz 2024 09:16 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 10:18

Canlı Anlatım Özeti FİLİSTİN'DE GREV VE PROTESTO ÇAĞRISI

İSMAİL HANİYE KATAR'DA DEFNEDİLECEK

İRAN'DA FİLİSTİNLİ ESNAF KEPENK İNDİRDİ

İRAN: KANI YERDE KALMAYACAK

HUSİLER'DEN İLK TEPKİ

HANİYE SUİKASTININ ARDINDAN BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER

İSRAİL'DEN 'HANİYE SUİKASTI' ÖNLEMİ

İSMAİL HANİYE'NİN SON GÖRÜNTÜSÜ

TÜRKİYE'DEN HANİYE SUİKASTINA SERT TEPKİ

RUSYA: KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ CİNAYET

FİLİSTİN LİDERİ ABBAS'TAN BİRLİK VE DİRENİŞ ÇAĞRISI

ABD SAVUNMA BAKANI: İSRAİL'E SALDIRI OLURSA YARDIM EDERİZ

NETANYAHU HÜKÜMETİ EMRETTİ: İSRAİL'İN HANİYE SUSKUNLUĞU

İSMAİL HANİYE'NİN ÖLÜMÜNE İSRAİL'DEN İLK TEPKİ

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

İRAN'DAN İLK AÇIKLAMA

31.07.2024 10:16

FİLİSTİN'DE GREV VE PROTESTO ÇAĞRISI

Gazze'deki Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da düzenlenen suikastla hayatını kaybetmesine tepki olarak genel grev ve temas hatlarında protesto çağrısı yaptı.

31.07.2024 10:10

İSMAİL HANİYE KATAR'DA DEFNEDİLECEK

Hamas lideri Haniye, son birkaç yıldır sürgünde yaşadığı Katar'ın başkenti Doha'da defnedilecek.

31.07.2024 10:05

İRAN'DA FİLİSTİNLİ ESNAF KEPENK İNDİRDİ

Hamas lideri İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı terör saldırısında öldürülmesine tepki gösteren Filistinli esnaf Nablus'ta kepenk indirdi.

31.07.2024 09:45

İRAN: KANI YERDE KALMAYACAK

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Ulusal Güvenlik Komisyonu'nun olağanüstü toplanacağını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise, "Bir ömrünü Siyonist İsrail rejimi ile mücadeleye ve Kudüs'ü özgürleştirmeye adayan bu şehidin akan kanı boşa gitmeyecek" dedi.

31.07.2024 09:39

HUSİLER'DEN İLK TEPKİ

Yemen'deki Husiler Hamas'ın siyasi liderinin Tahran'da düzenlenen bir hava saldırısında öldürülmesinin "iğrenç bir terör suçu" olduğunu açıkladı.

31.07.2024 09:34

HANİYE SUİKASTININ ARDINDAN BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından bölgeden ilk görüntüler geldi.

31.07.2024 09:05

İSRAİL'DEN 'HANİYE SUİKASTI' ÖNLEMİ

İsrail basınında çıkan haberlerde, Tel Aviv'in yukarısında kalan Hadera kentinden itibaren ülkenin kuzeyindeki hava sahasının uçuşlara kapatıldığı belirtildi. Uçuş yasağının 24 saat boyunca uygulanacağı, bölgedeki kara yollarına ilişkin ise herhangi bir kısıtlama getirilmediği ifade edildi.

31.07.2024 09:00

İSMAİL HANİYE'NİN SON GÖRÜNTÜSÜ

İran medyası, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Salı günü suikasta uğramadan önce Tahran'da çekilmiş son fotoğrafını yayınladı.

Haniye fotoğrafta "Direniş" simgelerinin yer aldığı bir tema parkında, El Aksa camii modelinin yanında duruyor.

31.07.2024 08:45

TÜRKİYE'DEN HANİYE SUİKASTINA SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen suikast sonucu katledilmesine tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Netanyahu Hükümetinin barış niyetinde olmadığı vurgulandı ve şu ifadelere yer verildi:

''Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Haniye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz.''

''Netanyahu Hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bu saldırı, aynı zamanda Gazze'deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir.''

31.07.2024 08:40

RUSYA: KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ CİNAYET

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin İran’da uğradığı suikast sonucu öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu kesinlikle kabul edilemez bir siyasi cinayettir ve gerilimin daha da tırmanmasına yol açacaktır” dedi.

31.07.2024 08:30

FİLİSTİN LİDERİ ABBAS'TAN BİRLİK VE DİRENİŞ ÇAĞRISI

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberlere göre, Devlet Başkanı Abbas, Haniye'ye yönelik suikastı şiddetle kınadı. Haniye'nin öldürülmesini korkakça bir eylem ve tehlikeli bir gelişme olarak nitelendiren Abbas, Filistin halkını da İsrail işgaline karşı direnme ve birlik olmaya davet etti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh de Haniye'nin öldürülmesini şiddetle kınadı. Hamas liderine yönelik suikastı tehlikeli gerilim olarak değerlendiren Şeyh, İsrail'in Filistin halkına karşı saldırılarını topyekün artırdığı bu dönemde birlik ve direniş çağrısı yaptı.

31.07.2024 07:58

ABD SAVUNMA BAKANI: İSRAİL'E SALDIRI OLURSA YARDIM EDERİZ

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Haniye'nin ölümünün ardından İsrail'e yönelik bir saldırı olması halinde ABD'nin İsrail'i savunmaya yardım edeceğini açıkladı. Austin Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da öldürülmesinin ardından bölgedeki gerginliği azaltmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

31.07.2024 07:30

NETANYAHU HÜKÜMETİ EMRETTİ: İSRAİL'İN HANİYE SUSKUNLUĞU

İsrail Başbakanlık Ofisinin, kabine üyelerinden Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikasta dair değerlendirme yapmamalarını istediği belirtildi.

Hamas ve İran Devrim Muhafızları, Haniye'nin hayatını kaybettiği saldırının arkasında İsrail'in olduğunu açıkladı. İsrail resmi makamları ise Haniye suikastına dair sessizliğini korumaya devam ediyor.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinin, kabine üyelerine Haniye suikastına ilişkin değerlendirmeden kaçınmalarını istediği belirtildi.

31.07.2024 07:15

İSMAİL HANİYE'NİN ÖLÜMÜNE İSRAİL'DEN İLK TEPKİ

İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesini memnuniyetle karşıladı.

Eliyahu, sosyal medya hesabından Haniye suikastına ilişkin paylaşımda bulundu.

Haniye suikastının barış getireceğini iddia eden Eliyahu, "Haniye'nin ölümü dünyayı daha güzel hale getirecek." ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı Bakan, Hamas liderine hakaret ederek, "Artık hayali barış/teslimiyet anlaşmaları yok." yorumunda bulundu.

31.07.2024 07:10

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas hareketi, İsmail Haniye’nin bu sabah İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybettiğini doğruladı. Yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi.

Haniye'nin, İsrail ordusunun tören sonrası Tahran'daki konutuna düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiği aktarıldı.

AFP haber ajansının geçtiği bilgilere göre, Hamas liderin öldürülmesinin 'cevapsız kalmayacağını' duyurdu. Hamas'ın üst düzey yetkilisi Musa Ebu Marzuk, yaptığı açıklamada, "Lider İsmail Haniye'nin öldürülmesi korkakça bir eylemdir ve cevapsız kalmayacaktır." dedi.

31.07.2024 07:03

İRAN'DAN İLK AÇIKLAMA

İran Devrim Muhafızları, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'daki ikametgahında öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İran Yüksek Ulusal Konseyi, Haniye'nin Tahran'da suikasta uğramasına tepki olarak İran'ın stratejisini belirlemek için toplandı. İran Yüksek Ulusal Konseyi toplantısına üst düzey komutanlar da katılıyor.

Devrim Muhafızları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

''İslami Direniş Hareketi Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'daki evi bombalandı ve kendisi ile birlikte bir koruması şehit oldu.''

31.07.2024 06:10

TAHRAN'DA SUİKAST: HAMAS LİDERİ İSMAİL HANİYE ÖLDÜRÜLDÜ

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Saldırıda Haniye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı. İran basınında, olayla ilgili detayların daha sonra açıklanacağı kaydedildi.