Son dakika | Hamas'tan tarihi ateşkes açıklaması! 'Son aşama' diyerek detayları paylaştılar

14 Ocak 2025 14:07 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 14:25

Son dakika haberi: Hamas, Doha müzakerelerinde Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunda beklenen anlaşmanın son aşamaya geldiğini duyurdu.

İsrail ve Hamas ateşkesinde 5 gün detayı! Gazze'de umut için ilk kez bu kadar net konuştular

İsrail ve Hamas ateşkesinde 5 gün detayı! Gazze'de umut için ilk kez bu kadar net konuştular

ABD Başkanı Joe Biden​ ve İsrail'in ardından Hamas​ da Doha​ müzakerelerinde Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunda beklenen anlaşmanın son aşamaya geldiğini duyurdu.

TASLAK ÜZERİNDE UZLAŞI

Associated Press'te yer alan haberde, önerilen anlaşmanın bir kopyasının elde edildiğini bir Mısırlı ve bir Hamas yetkilisinin anlaşmanın gerçekliğini doğruladığını bildirdi. Planın nihai onay için İsrail Kabinesi'ne sunulmasının bekleneceği belirtildi.

Görüşmelerde arabuluculuk yapan Katar ise Dışişleri Bakanlığı'ndan yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas'ın anlaşmaya "en yakın noktada" olunduğunu söyledi. Açıklamada anlaşma taslağının her iki tarafa da teslim edildiği ve nihai ayrıntılar üzerinde görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

HER CEPHEDEN OLUMLU MESAJLAR

Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, başkanlığı devretmeden önce yaptığı son konuşmada Gazze​'de ateşkes için yapılan görüşmelere ilişkin "Gazze'de ateşkes anlaşmasına ulaşmanın eşiğindeyiz" açıklamasında bulunmuştu. Bunu takiben İsrailli bir yetkili de müzakerelerin kritik bir aşamaya geldiğini açıklamış, son aşamaya girilebileceği yönündeki umudunu dile getirmiş ancak "henüz o aşamaya gelmedik" demişti.

ASKER ÇEKİLECEK, 3 REHİNE SERBEST KALACAK

Daha önce BBC'ye konuşan Filistinli bir yetkili ise anlaşmaya varılmasının "günler, hatta saatler uzakta" olduğunu söylemişti. Filistinli yetkili ayrıca, rehinelere yönelik şartların, İsrail ordusunun (IDF) Gazze'deki yerleşim alanlarından çekilmeye başlamasının ardından, uygulamanın ilk gününde Hamas tarafından tutulan üç kişinin serbest bırakılmasını da içerdiğine dikkat çekmişti.

Filistinli yetkiliye göre Hamas, bir hafta sonra dört rehineyi daha serbest bırakacak ve İsrail, yerinden edilmiş Gazzelilerin güneyden kuzeye dönüşüne izin vermeye başlayacak.