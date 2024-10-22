Son dakika | Hasan Nasrallah'ın halefi Haşim Safiyuddin'in İsrail ordusu tarafından öldürüldü

22 Ekim 2024 23:15 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 23:46

Son dakika haberi: Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı ve 3 hafta önce suikastla öldürülen Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin'in öldürüldüğünü açıkladı.

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Son dakika haberine göre, İsrail Hasan Nasrallah​'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin'in öldürüldüğünü duyurdu. İsrail ordusu, Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'in yaklaşık üç hafta önce gerçekleştirilen bir saldırıda öldürüldüğünü açıkladı. Safiyuddin, Hasan Nasrallah'ın potansiyel halefi olarak görülüyordu.

HİZBULLAH AÇIKLAMA YAPMADI!

İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, 4 Ekim tarihinde Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiye bölgesine düzenlenen bir saldırıda Safiyuddin'in öldürüldüğünü belirtti. Henüz Hizbullah'tan bu iddiaya ilişkin bir açıklama gelmedi.

HALEFİ OLARAK ADI GEÇİYORDU!

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde düzenlenen İsrail hava saldırılarında yaşamını yitirmişti. Henüz Nasrallah'ın yerine kimin geçeceği konusunda bir karar alınmamışken, Safiyuddin'in ismi olası bir halef olarak öne çıkıyordu.

İsrail basını da, 3 Ekim gecesi Beyrut'un güneyine yapılan hava saldırısında Safiyuddin'in hedef alındığını bildirmişti.