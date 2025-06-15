Son dakika | Hindistan'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü var

Son dakika haberi: Hindistan'ın batısında yer alan Pune şehrinde bir köprü çöktüğü belirtildi. Çökme sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'ın batısındaki Pune kentinde yer alan Indrayani nehri üzerindeki bir köprünün aniden çöktüğü belirtildi.

Köprünün çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, 25 kişinin de sulara kapıldığı aktarıldı.

Maharaştra Başbakanı Devendra Fadnavis, olayda 32 kişinin de yaralandığını duyururken, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini kaydetti.

KÖPRÜ 5 YIL ÖNCE YENİLENMİŞTİ

Devendra Fadnavis, şu ana kadar 6 turistin kurtarıldığını ve bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Bölge sakinleri, yaklaşık 5 yıl önce yenilenen köprünün yapısal güvenliğine dair uzun süredir endişe duyduklarını belirtti.