Son dakika | Hizbullah İsrail'e roket saldırısı başlattı!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ağustos 2024 22:21 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 22:39
Son dakika haberi: Haniye suikastının ardından Hizbullah İsrail'e roket saldırısı başlattı. İsrail ordusunun Batı Celile'deki üslerine 25 roket fırlatıldığı öğrenildi.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yaptığı basın açıklaması sonrası, Hizbullah harekete geçti. Hizbullah, İsrail'in kuzeyine büyük çaplı füze saldırıları düzenledi.
25 FÜZE FIRLATTI
Hizbullah'ın silahlı kanadı işgalci İsrail'e 25 adet füze fırlattı. Lübnan'ın güney bölgesinden fırlatılan füzelerin görüntüleri cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Salı günü Beyrut'a düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr'un cenazesinde yaptığı açıklamada, “İsrailliler şu anda mutlu olsalar da kırmızı çizgiyi aştılar. Gazze'yi destekleyen tüm cephelerden intikam beklesinler” demişti.
Ayrıntılar hazırlanıyor...
Kaynak: tgrthaber.com