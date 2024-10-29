Son dakika | Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım! Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından başa geçti

29 Ekim 2024 11:41 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 12:06

Son dakika haberi... Hizbullah, öldürülen Hasan Nasrallah'ın yerine yeni lider olarak Naim Kasım'ın seçildiğini açıkladı.

Hizbullah​ lideri Hasan Nasrallah​'ın İsrail tarafından öldürülmesinin ardından yeni lider belli oldu. Hizbullah, Naim Kasım'ın yeni lider olarak seçildiğini açıkladı. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Hizbullah Şura Konseyi'nin Naim Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak seçtiği belirtildi.

Naim Kasım daha önce Hizbullah Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

NASRALLAH'IN ARDINDAN KONUŞMA YAPMIŞTI

Kasım, Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından 8 Ekim'de televizyondan yayınlanan bir konuşma yapmıştı:

"ABD'nin Gazze'de işlenen tüm suçlarda önemli bir ortak olduğunu" söyleyen Kasım, şunları söylemişti: "İmkânlarımız sağlam, İsrail'in imkânlarımızı vurduğu iddiası bir hayal. Saldırılarda kaybettiğimiz tüm mevkilerdeki kişilerin yerleri dolduruldu. "Kimse mevzilerimizi terk edeceğimizi, silahlarımızı bırakacağımızı düşünmemelidir."

HİZBULLAH'IN YENİ LİDERİ NAİM KASIM KİMDİR?

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım 1953'te Kfar Fila'da Şii bir ailede doğdu. Naim Kasım evli ve altı çocuğu var. Facebook, YouTube vb.'de kendi sosyal medya hesaplarını yönetiyor. İlahiyat okudu ve öğretmeni Ayetullah Muhammed Hüseyin Fadlallah'tı. Lübnan Üniversitesi'nden kimya alanında lisans derecesi aldı.

Naim Kasım, 1970'lerde kurulan Lübnanlı Müslüman öğrenci birliğinin kurucularından biriydi. Musa el-Sadr liderliğindeki Amal hareketine katıldı. Kasım, 1974'ten 1988'e kadar İslami din eğitimi derneğinin başkanıydı. Ayrıca el Mustafa okullarının danışmanı olarak görev yaptı. Kasım, Hizbullah'ın kuruluş faaliyetlerine katıldı ve 1991'de grubun genel sekreter yardımcısı oldu.

Kasım'ın, İran dışişleri bakanı Abbas Erakçi'nin Lübnan ve Suriye'ye yapacağı resmi ziyaret için kullandığı uçakla 5 Ekim 2024'te Beyrut​'tan ayrıldıktan sonra Tahran'da yaşadığı bildirilmişti.

Kasım, 2006'da Hizbullah: İçeriden Hikaye adlı bir kitap yayınladı.Ağustos 2011'de, kitabının sekizinci baskısı için düzenlenen bir törene katıldı ve burada "Yoksul Güney Lübnan'ı yeniden inşa etmemiz ve karşılığında silahlarımızı teslim etmemiz ve direnişin çalışmalarını durdurmamız için bize milyarlarca dolar teklif edildi. Ancak onlara paralarına ihtiyacımız olmadığını ve direnişin sonuçları ne olursa olsun devam edeceğini söyledik" ifadelerini kullandı.

HASAN NASRALLAH'IN ÖLDÜRÜLMESİ

Öte yandan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetmişti. İsrail'in 7 Ekim saldırılarının ardından Hamas ve destekçilerine savaş ilan eden İsrail, 27 Eylül'de Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürdü.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine 'Yeni Düzen' adını verdiği hava saldırısı düzenleyen İsrail, F-35 savaş uçaklarından 85 adet sığınak delen bomba attı.