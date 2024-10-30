Son dakika | Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım ilk kez konuştu
Son dakika haberi: Hizbullah'ın bir önceki lideri Yahya Sinvar'ın İsrail saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından yeni lider Naim Kasım olmuştu. Kasım, ilk kez açıklamalarda bulundu.
Hizbullah'ın bir önceki lideri Yahya Sinvar'ın suikast sonucu öldürülmesinin ardından Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım açıklamalarda bulundu.
Naim Kasım yaptığı açıklamada, "Önümüzde ödenecek çok bedeller var. Ancak kazanan biz olacağız. Benim görevim benden önceki liderimin yoludur. Önümüzdeki gelişmelere bakarak savaşmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
"EN İYİ SAVUNMA SALDIRIDIR"
Naim Kasım açıklamalarında Hizbullah'ın eski lideri Hasan Nasrallah'ı hatırlattı. Kasım, "Gündemı̇m Nasrallah'ın gündemı̇nı̇ her yönüyle takip etmek. Savaş planımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan'da yeni yerleşimler kurmak istediğini söyledi.
Tüm kalbiyle Gazze'nin yanında yer aldıklarını söyleyen Hizbullah lideri, "Direnişimiz İsrail'in projelerini engelledi ve biz hala bunu yapmaya muktederiz. Bekleseydik her şeyi kaybedebilirdik. 'İsrail'e mazeret vermeyin' düşüncesi doğru değildir. Çünkü onların her zaman mazereti var" ifadelerine yer verdi.
"En iyi savunma saldırıdır" düşüncesini benimsediklerini dile getiren Kasım, konuşmasının devamında şunlara yer verdi:
"Bu, İsrail-Amerikan ve Avrupa güçlerinin dünyaya açtığı savaştır. Bizim onlara boyun eğmemizi, gelecek nesillerimizi kontrol etmek istiyorlar. Çocuk, kadın haklarından bahsediyorlar ama söyledikleri her şey yalan, göstermelik."
Naim Kasım, "İran, projemizi destekliyor ve karşılığında hiçbir şey talep etmiyor" diye ekledi.
Beyrut'ta 1953 yılında dünyaya gelen Naim Kasım, 30 yıldan uzun süredir İran destekli Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden biri. Lübnan Üniversitesi Kimya Bölümü'nden mezun olan Kasım, 1970'lerde Lübnanlı Müslüman Öğrenciler Birliğini kurdu.
Kasım, daha sonra Lübnan'daki Şii Emel Hareketine katıldı. İran'daki 1979 devriminin ardından Kasım, Emel Hareketinden ayrıldı. İran'daki devrim, birçok Lübnanlı Şii aktivistin siyasi düşüncesini de şekillendirdi.
Kasım, 1982'de İsrail'in Lübnan'ı işgaline yanıt olarak, İran Devrim Muhafızlarının desteğiyle kurulan Hizbullah'ın temelini atan toplantılara katıldı. Kasım, 1991 yılında silahlı hareketin o zamanki Genel Sekreteri Abbas el-Musavi tarafından Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı.
Musavi, ertesi yıl İsrail'in helikopter saldırısında öldürüldü ve Hasan Nasrallah Hizbullah'ın yeni lideri oldu. Nasrallah lider olduğunda da Kasım, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine devam etti. Kasım, uzun süredir Hizbullah'ın önde gelen sözcülerinden biri olarak son bir yıldır İsrail ile yaşanan çatışmalarla ilgili uluslararası basına açıklamalarda bulunan bir isimdi.
Aynı şekilde Kasım, Nasrallah'ın 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen İsrail hava saldırısında öldürülmesinin ardından televizyondan açıklama yapan ilk Hizbullah üst düzey yöneticisi idi.
Kasım, 30 Eylül'de yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın eski Genel Sekreterinin yerine "en erken fırsatta" bir halef seçeceğini ve Filistinlilerle dayanışma içinde İsrail'e karşı mücadeleye devam edileceğini söylemişti.