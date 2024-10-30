Son dakika | Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım ilk kez konuştu

30 Ekim 2024 16:16 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 16:47

Son dakika haberi: Hizbullah'ın bir önceki lideri Yahya Sinvar'ın İsrail saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından yeni lider Naim Kasım olmuştu. Kasım, ilk kez açıklamalarda bulundu.

Hizbullah'ın bir önceki lideri Yahya Sinvar'ın suikast sonucu öldürülmesinin ardından Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım açıklamalarda bulundu.

Naim Kasım yaptığı açıklamada, "Önümüzde ödenecek çok bedeller var. Ancak kazanan biz olacağız. Benim görevim benden önceki liderimin yoludur. Önümüzdeki gelişmelere bakarak savaşmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"EN İYİ SAVUNMA SALDIRIDIR"

Naim Kasım açıklamalarında Hizbullah'ın eski lideri Hasan Nasrallah'ı hatırlattı. Kasım, "Gündemı̇m Nasrallah'ın gündemı̇nı̇ her yönüyle takip etmek. Savaş planımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan'da yeni yerleşimler kurmak istediğini söyledi.

Tüm kalbiyle Gazze'nin yanında yer aldıklarını söyleyen Hizbullah lideri, "Direnişimiz İsrail'in projelerini engelledi ve biz hala bunu yapmaya muktederiz. Bekleseydik her şeyi kaybedebilirdik. 'İsrail'e mazeret vermeyin' düşüncesi doğru değildir. Çünkü onların her zaman mazereti var" ifadelerine yer verdi.

"En iyi savunma saldırıdır" düşüncesini benimsediklerini dile getiren Kasım, konuşmasının devamında şunlara yer verdi:

"Bu, İsrail-Amerikan ve Avrupa güçlerinin dünyaya açtığı savaştır. Bizim onlara boyun eğmemizi, gelecek nesillerimizi kontrol etmek istiyorlar. Çocuk, kadın haklarından bahsediyorlar ama söyledikleri her şey yalan, göstermelik."

Naim Kasım, "İran, projemizi destekliyor ve karşılığında hiçbir şey talep etmiyor" diye ekledi.