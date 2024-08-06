Son dakika | Hizbullah'tan İsrail'e saldırı! Askeri üsleri İHA'larla vurdular
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Ağustos 2024 15:59 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 16:22
Son dakika haberi: Lübnan'daki Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Akka şehri yakınlarında bulunan 2 askeri üssün insansız hava araçları (İHA) ile hedef alındığı duyuruldu.
Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Akka şehri yakınlarında bulunan 2 askeri üssü insansız hava araçları (İHA) ile hedef alındı. Saldırıda iki kişinin yaralandığı bildirildi.
SALDIRI SONRASI DUMANLAR YÜKSELDİ
Saldırı sonrası yükselen dumanlar Hayfa kentinden görüntülendi.
Son dakika haberinin detayları birazdan...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı