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Son dakika | Hizbullah'tan İsrail'e saldırı! Askeri üsleri İHA'larla vurdular

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Ağustos 2024 15:59 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 16:22
Son dakika | Hizbullah&#039;tan İsrail&#039;e saldırı! Askeri üsleri İHA&#039;larla vurdular

Son dakika haberi: Lübnan'daki Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Akka şehri yakınlarında bulunan 2 askeri üssün insansız hava araçları (İHA) ile hedef alındığı duyuruldu.

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Akka şehri yakınlarında bulunan 2 askeri üssü insansız hava araçları (İHA) ile hedef alındı. Saldırıda iki kişinin yaralandığı bildirildi.

SALDIRI SONRASI DUMANLAR YÜKSELDİ

Saldırı sonrası yükselen dumanlar Hayfa kentinden görüntülendi.

Son dakika | Hizbullah'tan İsrail'e saldırı! Askeri üsleri İHA'larla vurdular - 1. Resim

Son dakika haberinin detayları birazdan...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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