SON DAKİKA I İsrail kana doymuyor! Yine katliam yaptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
16 Temmuz 2024 14:34 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 15:11
Son dakika... Soykırımcı İsrail, Han Yunus'a hava saldırısı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda 13 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 26 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Gazze sağlık yetkilileri, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir aracı hedef alan hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Saldırıda en az 13Filistinli'nin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı açıklandı.
AİLELERİN OLDUĞU BÖLGEYE İSABET ETTİ
Bakanlık, hava saldırısının Attar Caddesi'nde yerinden edilmiş ailelerin barındığı çadırlı bir alanın yakınına isabet ettiğini bildirdi.
Yaralılar ve hayatını kaybedenlerin naaşları, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne getirildi.
Filistinli sağlık yetkilileri, bugün İsrail'in güney ve orta bölgelere yönelik bombardımanlarında toplamda en az 30 kişinin öldüğünü kaydetti.
Kaynak: tgrthaber.com