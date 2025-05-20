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 | Berrak Arıcan

Son dakika | İngiltere Gazze'deki katliama ve açlığa ses verdi: İsrail ile anlaşmayı askıya aldı

Son dakika haberi... İsrail'in Gazze'de işgali genişletmesinin ardından İngiltere harekete geçti ve İsrail ile ticaret anlaşması görüşmelerini askıya aldı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 16:58
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 17:27

İngiltere, Gazze ablukası ve saldırıları nedeniyle İsrail ile ticaret anlaşması görüşmelerini askıya aldı. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Parlamento'da yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de yoğunlaşan saldırılarına işaret ederek, "Giderek kötüleşen bu duruma seyirci kalamayız. Bu durum, (İsrail ile) ikili ilişkimizin temelini oluşturan ilkelere aykırı ve İngiliz halkının değerlerine hakarettir. Bu nedenle, bugün İsrail hükümetiyle yürütülmekte olan yeni bir serbest ticaret anlaşmasına ilişkin müzakerelerimiz askıya aldığımızı açıklıyorum. Netanyahu hükümetinin eylemleri bunu gerekli kıldı." diye konuştu.

Son dakika | İngiltere Gazze'deki katliama ve açlığa ses verdi: İsrail ile anlaşmayı askıya aldı

İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

İsrail büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığını ve bu kararın iletileceğini söyleyen Lammy, şöyle devam etti:

"İsrail halkına şunu söylemek istiyorum. Biz, ben, sizlerle ortak değerlere dayalı güçlü bir dostluk istiyoruz. Halklarımız ve toplumlarımız arasında gelişen bağlar istiyoruz. Güvenliğinize ve geleceğinize, İran’dan gelen çok gerçek tehdide, terörizmin belasından ve antisemitizmin kötülüklerinden korunmanıza yönelik kararlılığımızdan asla vazgeçmedik. Ancak Gazze’de savaşın yürütülme biçimi, hükümetinizle ilişkimize zarar veriyor. İsrail bu askeri saldırıyı, tehdit ettiği şekilde sürdürür ve insani yardımların engelsiz sağlanmasını garanti altına almazsa, buna karşılık daha ileri adımlar atacağız."

Son dakika | İngiltere Gazze'deki katliama ve açlığa ses verdi: İsrail ile anlaşmayı askıya aldı

GAZZE'YE 2 GÜN İÇİNDE YARDIM GİTMEZSE 14 BİN BEBEK ÖLECEK

Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, önümüzdeki 48 saat içinde daha fazla yardım ulaştırılmaması durumunda Gazze'de 14 bin bebeğin ölebileceğini söyledi.

Son dakika | İngiltere Gazze'deki katliama ve açlığa ses verdi: İsrail ile anlaşmayı askıya aldı

Gazze'deki insani krize dikkat çeken Fletcher, 11 haftalık ablukanın ardından Gazze'ye dün 5 kamyon yardım gönderildiğini, ancak bunun "denizde bir damla" olduğunu ifade etti. Fletcher, bebek maması ve gıda yüklü yardım tırlarının Gazze'ye girdiğini, fakat sınırın hemen diğer tarafında olduğunu, henüz Gazze halkına ulaşmadığını vurguladı.

Son dakika | İngiltere Gazze'deki katliama ve açlığa ses verdi: İsrail ile anlaşmayı askıya aldı

Fletcher, önümüzdeki 48 saat içinde yardım ulaştırılmaması durumunda 14 bin bebeğin hayatını kaybedebileceğini ifade etti. BM'nin bu veriye nasıl ulaştığı sorulduğunda Fletcher, "Sahada güçlü ekiplerimiz var" şeklinde konuştu. Bugün Gazze'ye 100 kamyon gönderilmesini umduğunu belirten Fletchere, "Gazze Şeridi'ni insani yardımla doldurmamız gerekiyor" dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Gazze'de İsrail katliamlarında kaç kişi hayatını kaybetti?
İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 53 bin 573'e, yaralı sayısı 121 bin 688'e yükseldi.
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