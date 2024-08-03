Son dakika | İran Devrim Muhafızları'ndan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ağustos 2024 14:43 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 14:48
Son dakika haberi... Hamas lideri Haniye'ye düzenlenen suikast hakkında İran Devrim Muhafızları'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Oda dışarıdan vuruldu. Haniye, 7 kiloluk savaş başlığı kullanılarak kısa menzilli mühimmat ile vuruldu. Suikaste ABD de destek verdi" denildi.
İran Devrim Muhafızları yaptığı açıklamada, Tahran'ın saldırının intikamının "sert ve uygun bir zamanda, yerde ve şekilde" olacağını söyledi.
İran Devrim Muhafızları, Hamas lideri Haniye'ye düzenlenen suikast hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, yaklaşık 7 kilogramlık bir savaş başlığına sahip kısa menzilli bir mermiyle saldırı düzenlendiği belirtildi.
"Saldırı ABD'nin desteğiyle tasarlanıp düzenlendi" denilen açıklamada, "İntikamı en uygun zamanda alacağız. Siyonist rejim cevabını en şiddetli şekilde alacak" ifadeleri kullanıldı.
Son dakika haberinin detayları geliyor...
Kaynak: tgrthaber.com