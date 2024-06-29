Son dakika! İran'daki seçimde 1. turdan sonuç çıkmadı

29 Haziran 2024 11:18 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 12:39

İran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylardan hiçbirinin yüzde 50 oy oranını geçememesi sonucu en çok oy olan reformist aday Mesut Pezeşkiyan ile muhafazakar aday Said Celili ikinci tura kaldı.

İlk belirlemelere göre, Mesud Pezeşkiyan, yüzde 43,5 oy alırken rakibi Said Celili 37,7'de kaldı. Her iki adayın da yüzde 50 oy oranına ulaşamaması seçimi 5 Temmuz'daki gerçekleşmesi beklenen ikinci tura bıraktı. İkinci turda kazanan isim ülkenin 9. cumhurbaşkanı olacak.

MESUD PEZEŞKİYAN İLE SAİD CELİLİ ARASINDAKİ OY FARKI

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, gece yarısı sandıkların açılmasından bu yana 19 milyon 69 bin 713 oyun sayıldığını açıklamıştı.

Oy dağılımına bakıldığında Pezeşkiyan, 8 milyon 302 bin 577 oy aldı.

Celili ise son verilere göre 7 milyon 189 bin 756'sını alarak ikinci sıraya yerleşti.

Sayılan 19 milyon oyun 2 milyon 676 bin 512'sini alan Muhammed Bakır Kalibaf yüzde 14 ile üçüncü, Mustafa Purmuhammedi yüzde 0.8 ile dördüncü sırada yer aldı.

ÜLKE TARİHİNİN EN DÜŞÜK KATILIMLI SEÇİMİ

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, bakanlık binasındaki seçim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, seçime katılım oranını açıkladı.

Ülke genelinde yaklaşık 62 milyon seçmen için 59 bin merkezde kurulan sandıklarda toplam 24 milyon 535 bin 185 oy kullanıldığını aktaran İslami, katılımın yüzde 40 civarında gerçekleştiğini belirtti.

Ülkede 18 Haziran 2021'de yapılan seçimler, o tarihe kadar en düşük katılımlı cumhurbaşkanlığı seçimleri olmuş ve katılım yüzde 48,8'de kalmıştı.

İRAN SEÇİMLERİNDE YARIŞAN İSİMLER

Seçimlerde reformist aday Mesud Pezeşkiyan, muhafazakâr adaylar Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi yarıştı.

SEÇİMİ ÖNDE GÖTÜREN MESUD PEZEŞKİYAN KİMDİR?

Azeri Türk'ü milletvekili Pezeşkiyan, Uzmanlar Konseyi tarafından onaylanan ve reform yanlıları tarafından desteklenen tek ılımlı aday olarak öne çıkmıştı. Bazı analistler, daha önce adaylığı engellenen Pezeşkiyan'ın onaylanmasının, özellikle Türk kökenli nüfus ve azınlıklar arasında seçime katılımı artırma amacı taşıdığını belirtmişti.

Doktor olan Pezeşkiyan, 2001-2005 yılları arasında reformcu Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde sağlık bakanı olarak görev yaptı ve 2008'den bu yana parlamentoda yer alıyor.

Okullarda Türkçe eğitimi destekleyen Pezeşkiyan'ın mitinglerinde Azerice şarkılar çalınması da dikkat çekti.

İran'da Türk kökenlilerin sayısı kimi tahminlere göre 30 milyonu aşıyor.

REİSİ'NİN ÖLÜMÜ SEÇİMİ ERKENE TAŞIDI

Normal şartlar altında cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gelecek yıl yapılması planlanıyordu ancak Reisi'nin kazada ölmesiyle seçim günü 28 Haziran olarak belirlenmişti.

REİSİ'NİN HELİKOPTER KAZASINDA ÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını tespit etti.