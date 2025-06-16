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 | Suat Vilgen

İran'dan flaş açıklama! Üst düzey 3 yönetici daha öldürüldü

İran devlet televizyonu, İsrail’in düzenlediği son saldırılarda Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Muhammed Kazımi'nin yanıs sıra iki generalin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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İran'dan flaş açıklama! Üst düzey 3 yönetici daha öldürüldü
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 08:03
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 08:47

İran-İsrail hattında tansiyon giderek tırmanırken, bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor. İran devlet televizyonu, İran Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı Muhammed Kazımi ile yardımcısının, Tahran’daki bir hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.

İran'dan flaş açıklama! Üst düzey 3 yönetici daha öldürüldü

NETANYAHU DUYURMUŞTU

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD merkezli Fox News’e verdiği röportajda “Cesur pilotlarımız şu anda Tahran üzerinde; askeri ve nükleer hedefleri vuruyoruz” ifadelerini kullanarak saldırıların, İran’ın güvenlik yapılanmasının kalbine yönelik planlandığını belirtmişti.

BİR UÇAK DA VURULDU

Netanyahu’nun bu sözlerinin hemen ardından İsrail savaş uçakları, İran’ın kuzeydoğusunda bulunan Meşhed Havalimanı’nı hedef aldı. Operasyonda Devrim Muhafızları’na ait bir askeri kargo uçağı imha edildi. İsrail ordusu, bu saldırının İran’ın askeri lojistik altyapısına yönelik olduğunu bildirdi.

İran'dan flaş açıklama! Üst düzey 3 yönetici daha öldürüldü

FÜZE VE SİHA SALDIRILARINA MİSİLLEME Mİ?

Yaşanan bu gelişmeler, İran’ın hafta sonunda İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği yoğun füze ve SİHA saldırılarına karşılık olarak değerlendiriliyor. Tahran yönetiminin düzenlediği saldırılarda 11 İsrailli hayatını kaybetmiş, yaklaşık 200 kişi yaralanmıştı. İran ise bu saldırıların “meşru müdafaa” çerçevesinde gerçekleştirildiğini savunuyor.

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ETİKETLER
#devrim muhafızları ordusu
#İsrail-İran Savaşı
#Dünya
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